Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211209/tunusta-nahda-partisi-genel-merkezinde-yangin-cikti-1051618562.html
Tunus’ta Nahda Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı
Tunus’ta Nahda Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı
Tunus'taki Nahda Hareketinin başkentte bulunan genel merkezinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T19:14+0300
2021-12-09T19:14+0300
2021-12-09T19:14+0300
dünya
tunus
yangın
nahda hareketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051618467_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2c8ff1a388966beaf350642b18e8a30e.jpg
Nahda Hareketi genel merkezinin bulunduğu başkent Tunus'un Monplezir semtine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın birinci ve ikinci katından dumanların yükseldiği, insanların kendi çabalarıyla pencerelerden çıkmaya çalıştığı görüldü.Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, yangının zemin katta başladığını ve dumanların hızla üst katlara doğru yükseldiğini kaydetti.Bahiri, yangında yaralananlar arasında Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Urayyid ile Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni'nin de bulunduğunu belirtti.Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen Nahda Hareketi'nin 217 sandalyeli Tunus Meclisinde 53 milletvekili bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211127/tunus-cumhurbaskani-said-kimseyi-siyasi-kimligi-nedeniyle-tutuklamadik-1051198584.html
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051618467_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_703700f6396229e98755b7acaff83937.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tunus, yangın, nahda hareketi
Tunus’ta Nahda Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı
Tunus'taki Nahda Hareketinin başkentte bulunan genel merkezinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Nahda Hareketi genel merkezinin bulunduğu başkent Tunus'un Monplezir semtine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın birinci ve ikinci katından dumanların yükseldiği, insanların kendi çabalarıyla pencerelerden çıkmaya çalıştığı görüldü.
Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, yangının zemin katta başladığını ve dumanların hızla üst katlara doğru yükseldiğini kaydetti.
Bahiri, yangında yaralananlar arasında Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Urayyid ile Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni'nin de bulunduğunu belirtti.
Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen Nahda Hareketi'nin 217 sandalyeli Tunus Meclisinde 53 milletvekili bulunuyor.