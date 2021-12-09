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https://tr.sputniknews.com/20211209/tunusta-nahda-partisi-genel-merkezinde-yangin-cikti-1051618562.html
Tunus’ta Nahda Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı
Tunus’ta Nahda Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı
Tunus'taki Nahda Hareketinin başkentte bulunan genel merkezinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T19:14+0300
2021-12-09T19:14+0300
dünya
tunus
yangın
nahda hareketi
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Nahda Hareketi genel merkezinin bulunduğu başkent Tunus'un Monplezir semtine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın birinci ve ikinci katından dumanların yükseldiği, insanların kendi çabalarıyla pencerelerden çıkmaya çalıştığı görüldü.Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, yangının zemin katta başladığını ve dumanların hızla üst katlara doğru yükseldiğini kaydetti.Bahiri, yangında yaralananlar arasında Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Urayyid ile Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni'nin de bulunduğunu belirtti.Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen Nahda Hareketi'nin 217 sandalyeli Tunus Meclisinde 53 milletvekili bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211127/tunus-cumhurbaskani-said-kimseyi-siyasi-kimligi-nedeniyle-tutuklamadik-1051198584.html
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tunus, yangın, nahda hareketi

Tunus’ta Nahda Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı

19:14 09.12.2021
© AATunus Nahda Hareketi Genel Merkezi
Tunus Nahda Hareketi Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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Tunus'taki Nahda Hareketinin başkentte bulunan genel merkezinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Nahda Hareketi genel merkezinin bulunduğu başkent Tunus'un Monplezir semtine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın birinci ve ikinci katından dumanların yükseldiği, insanların kendi çabalarıyla pencerelerden çıkmaya çalıştığı görüldü.
Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, yangının zemin katta başladığını ve dumanların hızla üst katlara doğru yükseldiğini kaydetti.

Bahiri, yangında yaralananlar arasında Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Urayyid ile Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni'nin de bulunduğunu belirtti.
Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen Nahda Hareketi'nin 217 sandalyeli Tunus Meclisinde 53 milletvekili bulunuyor.
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