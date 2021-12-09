https://tr.sputniknews.com/20211209/tunusta-nahda-partisi-genel-merkezinde-yangin-cikti-1051618562.html

Tunus’ta Nahda Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı

Tunus’ta Nahda Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı

Tunus'taki Nahda Hareketinin başkentte bulunan genel merkezinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T19:14+0300

2021-12-09T19:14+0300

2021-12-09T19:14+0300

dünya

tunus

yangın

nahda hareketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051618467_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2c8ff1a388966beaf350642b18e8a30e.jpg

Nahda Hareketi genel merkezinin bulunduğu başkent Tunus'un Monplezir semtine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın birinci ve ikinci katından dumanların yükseldiği, insanların kendi çabalarıyla pencerelerden çıkmaya çalıştığı görüldü.Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, yangının zemin katta başladığını ve dumanların hızla üst katlara doğru yükseldiğini kaydetti.Bahiri, yangında yaralananlar arasında Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Urayyid ile Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni'nin de bulunduğunu belirtti.Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen Nahda Hareketi'nin 217 sandalyeli Tunus Meclisinde 53 milletvekili bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211127/tunus-cumhurbaskani-said-kimseyi-siyasi-kimligi-nedeniyle-tutuklamadik-1051198584.html

tunus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tunus, yangın, nahda hareketi