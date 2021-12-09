https://tr.sputniknews.com/20211209/turk-tabipleri-birligi-beyin-ve-sinir-cerrahi-ile-ortopedi-ameliyatlari-durdu-1051608843.html

Türk Tabipleri Birliği: Beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durdu

Türk Tabipleri Birliği: Beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durdu

Türk Tabipleri Birliği neredeyse 81 ilde tıbbi malzeme gerektiren beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatlarının durduğunu belirterek, tedavi... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T15:00+0300

2021-12-09T15:00+0300

2021-12-09T15:06+0300

türk tabipleri birliği (ttb)

ameliyat

türkiye

sağlık

beyin

tedarik

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), tıbbi cihaz tedarikçilerinin 6 Aralık'tan itibaren hastanelere medikal malzeme tedarik etmeme kararının sonuçlarını gösterdiğini açıkladı. Ortopedi ve beyin cerrahi kliniklerinde, omurga cerrahi alanında temin edilemeyen tıbbi malzemeler nedeniyle Türkiye'nin neredeyse 81 ilinde tıbbi malzeme gerektiren beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatlarının durduğu belirtilen açıklamada, “Hekimler ne acil ne de planlanmış ameliyatları yapabiliyor. Malzeme eksikliği, malzemelerin temin edilememesi, büyük ve nitelikli ameliyatların yapılmasına engel olacaktır. Ayrıca ek malzeme gereken hastaların ameliyatında büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Özellikle, ortez, protez, kalp pili, balon gibi dışarıdan alınan her türlü malzemenin temininde sorunlar yaşandığı şimdiden gözlemlenmektedir. Maalesef bu durum özel, kamu ve tıp fakülteleri hastanelerin de birçok branş için benzer şekilde artarak yayılacaktır. Sorunlar çözülmediği takdirde yakın bir tarihte ilaçlarda da aynı sorunun yaşanması kaçınılmazdır” denildi.'Hayati tehlikenin nedeni, kâr ve sermaye birikimini önceleyen sağlık politikaları'TTB olarak sağlık hizmetlerinin meta haline getiren sağlık reformlarının halk sağlığı anlayışını gerilettiği, sağlıktan ziyade sağlıksızlık yarattığını defalarca dile getirdikleri, hastanelere medikal malzeme sağlayan firmaların malzemeleri tedarik etmeme kararının kendilerini haklı çıkardığı ifade edildi. Toplumcu bir sağlık anlayışının inşa edilmesi istenen TTB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

https://tr.sputniknews.com/20211208/tumdes-ortopedi-ve-beyin-cerrahisinde-kullanilan-malzemeler-temin-edilemiyor-1051582585.html

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türk tabipleri birliği (ttb), ameliyat, sağlık, beyin, tedarik