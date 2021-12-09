Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211209/turkiye-ile-interpol-arasinda-imzalanan-anlasmanin-yururluk-tarihi-belli-oldu-1051593861.html
Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi belli oldu
Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi belli oldu
Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi 11 Kasım 2021 olarak tespit edildi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T06:43+0300
2021-12-09T06:42+0300
türkiye
imza
anlaşma
interpol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102693/44/1026934401_0:168:3500:2137_1920x0_80_0_0_c5c8978000a594b7677f9ac58bc7f57d.jpg
Türkiye ile Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) arasında imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayınladı.Buna göre, Türkiye ve Interpol arasında 18 Ocak'ta Ankara'da imzalanan '2021 Yılında İstanbul'da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşma'nın yürürlük tarihi 11 Kasım 2021 olarak tespit edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102693/44/1026934401_213:0:3286:2305_1920x0_80_0_0_47e2e6b3cc5986f35a6242e76adfe7d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
imza, anlaşma, interpol

Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi belli oldu

06:43 09.12.2021
© REUTERS / Edgar SuInterpol
Interpol - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Edgar Su
Abone ol
Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi 11 Kasım 2021 olarak tespit edildi.
Türkiye ile Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) arasında imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayınladı.
Buna göre, Türkiye ve Interpol arasında 18 Ocak'ta Ankara'da imzalanan '2021 Yılında İstanbul'da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşma'nın yürürlük tarihi 11 Kasım 2021 olarak tespit edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:48Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı: Bir komiser ile bir polis memuru yaralandı
06:43Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi belli oldu
06:18Peru'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti
05:34ECOWAS ile Fransa arasında 8 milyon euro'luk anlaşma
05:03Sovyetler Birliği doğumlu Omarova, ABD Maliye Bakanlığı'ndaki görevi reddetti
04:37İngiltere Dışişleri'nin 'Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığıyla' ilgili açıklamasına Rusya'dan yanıt
04:13Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim
03:57Trump'ın eski Özel Kalemi Meadows, Kongre baskınını soruşturan komiteye dava açtı
03:36Squid Game yıldızları, yaşadıklarını anlattı: 'Bir haftada 2.5 kilo verdim, yemek yiyemedim'
03:22Zoom anketi: Toplantılar en çok yatakta yapıldı
02:55İran, Azerbaycan ve Gürcistan, Karadeniz'i Basra Körfezi'ne bağlayacak
02:46Pfizer yöneticisi: Birkaç yıl Kovid-19 aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak
02:36Pentagon: Tayvan'ın Çin'i caydırmak için asimetrik savunma kabiliyetlerini acilen geliştirmesi gerek
02:26Erdoğan: Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde
02:09Saakaşvili’nin protesto eylemi sonuç verdi: Koğuşundaki televizyon açıldı
02:05ABD'li senatör: Biden'ın Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneğini masaya koyması gerek
01:56HDP’li Beştaş: Soylu beni Meclis'te tehdit etti
01:55Kazakistan parlamentosunun alt kanadı idam cezasının kaldırılmasını onayladı
01:46Ahmet Şık: Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın, Oğuz Arda Sel'in hesabını vereceksiniz
01:22Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'ne 'fark'lı veda