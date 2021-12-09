https://tr.sputniknews.com/20211209/turkiye-ile-interpol-arasinda-imzalanan-anlasmanin-yururluk-tarihi-belli-oldu-1051593861.html

Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi belli oldu

Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi belli oldu

Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi 11 Kasım 2021 olarak tespit edildi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T06:43+0300

2021-12-09T06:43+0300

2021-12-09T06:42+0300

türkiye

imza

anlaşma

interpol

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Türkiye ile Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) arasında imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayınladı.Buna göre, Türkiye ve Interpol arasında 18 Ocak'ta Ankara'da imzalanan '2021 Yılında İstanbul'da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşma'nın yürürlük tarihi 11 Kasım 2021 olarak tespit edildi.

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imza, anlaşma, interpol