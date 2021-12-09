https://tr.sputniknews.com/20211209/turkiyede-son-24-saatte-19-bin-696-yeni-vaka-tespit-edildi-195-kisi-hayatini-kaybetti-1051622952.html

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T21:43+0300

2021-12-09T21:43+0300

2021-12-09T22:07+0300

koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

vaka

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 27 bin 263 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,97 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 394 bin 26 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.'Eksik aşıları tamamlamalı, tedbirden taviz vermemeliyiz'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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koronavirüs, fahrettin koca, vaka, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını