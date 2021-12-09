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Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T21:43+0300
2021-12-09T22:07+0300
koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
vaka
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 27 bin 263 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,97 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 394 bin 26 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.'Eksik aşıları tamamlamalı, tedbirden taviz vermemeliyiz'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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koronavirüs, fahrettin koca, vaka, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti

21:43 09.12.2021 (güncellendi: 22:07 09.12.2021)
© AA / Hakan Mehmet ŞahinKoronavirüs aşısı
Koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA / Hakan Mehmet Şahin
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Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 27 bin 263 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,97 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 394 bin 26 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

'Eksik aşıları tamamlamalı, tedbirden taviz vermemeliyiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz.
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