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https://tr.sputniknews.com/20211209/tuvalet-kagidindaki-fiyat-artisina-anneniz-babaniz-kullandi-mi-eskiden-yoktu-havlu-vardi-yorumu-1051624813.html
Tuvalet kağıdındaki fiyat artışına 'Anneniz, babanız kullandı mı, eskiden yoktu, havlu vardı' yorumu
Tuvalet kağıdındaki fiyat artışına 'Anneniz, babanız kullandı mı, eskiden yoktu, havlu vardı' yorumu
Haber Global televizyonunun tuvalet kağıtları fiyatlarına ilişkin gerçekleştirdiği bir sokak röportajına mikrofon uzatılanlardan bir kişi 'Anneniz, babanız... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T22:38+0300
2021-12-09T22:48+0300
türkiye
baba
anne
tuvalet kağıdı
haber global
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı. Haber Global televizyon kanalı tarafından yapılan bir sokak röportajında ise yaşanan artışlara bir kişi "Anneniz babanız veya dedeniz hiç tuvalet kağıdı kullandı mı? Kullanmasın. Eskiden yoktu, havlu vardı. Havlu kullansınlar. Tuvalet kağıdından dolayı haber yapmaya gerek yok yani" yorumunu yaptı.
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baba, anne, tuvalet kağıdı, haber global

Tuvalet kağıdındaki fiyat artışına 'Anneniz, babanız kullandı mı, eskiden yoktu, havlu vardı' yorumu

22:38 09.12.2021 (güncellendi: 22:48 09.12.2021)
© Fotoğraftuvalet kağıdı
tuvalet kağıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Fotoğraf
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Haber Global televizyonunun tuvalet kağıtları fiyatlarına ilişkin gerçekleştirdiği bir sokak röportajına mikrofon uzatılanlardan bir kişi 'Anneniz, babanız tuvalet kağıdı kullandı mı, kullanmasınlar' yorumunda bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.
Haber Global televizyon kanalı tarafından yapılan bir sokak röportajında ise yaşanan artışlara bir kişi "Anneniz babanız veya dedeniz hiç tuvalet kağıdı kullandı mı? Kullanmasın. Eskiden yoktu, havlu vardı. Havlu kullansınlar. Tuvalet kağıdından dolayı haber yapmaya gerek yok yani" yorumunu yaptı.
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