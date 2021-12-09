https://tr.sputniknews.com/20211209/tuvalet-kagidindaki-fiyat-artisina-anneniz-babaniz-kullandi-mi-eskiden-yoktu-havlu-vardi-yorumu-1051624813.html

Tuvalet kağıdındaki fiyat artışına 'Anneniz, babanız kullandı mı, eskiden yoktu, havlu vardı' yorumu

Tuvalet kağıdındaki fiyat artışına 'Anneniz, babanız kullandı mı, eskiden yoktu, havlu vardı' yorumu

Haber Global televizyonunun tuvalet kağıtları fiyatlarına ilişkin gerçekleştirdiği bir sokak röportajına mikrofon uzatılanlardan bir kişi 'Anneniz, babanız... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T22:38+0300

2021-12-09T22:38+0300

2021-12-09T22:48+0300

türkiye

baba

anne

tuvalet kağıdı

haber global

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı. Haber Global televizyon kanalı tarafından yapılan bir sokak röportajında ise yaşanan artışlara bir kişi "Anneniz babanız veya dedeniz hiç tuvalet kağıdı kullandı mı? Kullanmasın. Eskiden yoktu, havlu vardı. Havlu kullansınlar. Tuvalet kağıdından dolayı haber yapmaya gerek yok yani" yorumunu yaptı.

türkiye

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2021

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baba, anne, tuvalet kağıdı, haber global