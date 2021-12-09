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https://tr.sputniknews.com/20211209/twitter-turkiyenin-2021de-en-cok-konustugu-kisi-ve-konulari-acikladi-1051611201.html
Twitter, Türkiye'nin 2021'de en çok konuştuğu kişi ve konuları açıkladı
Twitter, Türkiye'nin 2021'de en çok konuştuğu kişi ve konuları açıkladı
Twitter, 2021 yılının Türkiye'de en çok konuşulan isimlerini, hashtaglerini ve tweetlerini açıkladı. Listeyi siyaset, spor, sağlık ve orman yangınları... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T16:03+0300
2021-12-09T16:03+0300
twitter
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2021'in sonuna yaklaşırken teknoloji şirketleri Türkiye'nin verilerini açıklamaya başladı.Dün Google Türkiye 2021'in trendlerini açıklamıştı.Twitter, 2021 yılında Türkiye'de de milyonlar kişi tarafından kullanılmaya devam etti.Sağlıktan siyasete, müzikten spora ülke gündemi mikroblogging platformunda kendine yer buldu.Twitter'da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok takip edildi.NTV'nin aktardığı rakamlara göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan ve tweetlerde en çok bahsedilen isim oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izledi.Geçen yıla göre pandemi önlemleri hafiflese ve pandemi geçen yılki gibi gündemin ilk maddesi olmasa da, Koca'nın tweetleri yine de büyük ilgi gördü.Sağlık Bakanı, corona virüsle mücadelede yeni bir aşama olacak olan Turkovac aşısındaki son durumu şu tweet ile duyuruyordu:Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle pandemi döneminde okulların kapatılıp yeniden açılmasının etkisiyle bu yıl da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.Futboldan iki isim ilk 20'deTwitter'da en çok konuşulan isimlere baktığımızda futbol dünyasından iki isim ilk 20'de kendine yer buldu. Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı. En çok etkileşim alan hesaplar arasında ilk 5'te sadece Fenerbahçe'nin @Fenerbahçe hesabını gördük.En çok retweet edilen tweetlere spor damgası2021 yılında Türkiye'de en çok Retweetlenen Tweetlere baktığımızda spor ve futbolun ezici üstünlüğünü görüyoruz. İlk 20 listesinde, 14 tweet, futboldan ve üç büyük takımdan tweetlerdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen tweet birinci, Beşiktaş'ın şampiyonluk tweeti ikinci sırada yer aldı. Yine spor kulüplerimizin önemli günlere ve sosyal konulara ilişkin tweetleri de yoğun bir şekilde retweetlendi.Tweetlerde en çok like yani beğeni alan yıldızı ise Mesut Özil oldu. Özil'in tweetleri çok büyük sayıda beğeni aldı.Olimpiyat başarıları konuşulduOlimpiyatlarda genç sporcuların ve özellikle kadın sporcuların başarıları Türkiye'de çok konuşuldu. En çok beğeni alan Tweetlere baktığımızda ilk sıralarda yer alan isimlerden biri de boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkma sevincini paylaştığı tweet'i oldu.Ayrıca Mete Gazoz'un altın madalya gururunu Türk halkıyla paylaştığı tweet de büyük ilgi çekti.Orman yangınlarında hashtaglerle dayanışma ve yardım çağrıları yapıldıTürkiye'de 2021 yılının en üzücü gelişmelerinden biri, özellikle Türkiye'nin güney bölgelerini ve tatil beldelerini etkisi altına alan orman yangınları oldu. Özellikle Twitter'da en çok kullanılan hashtagler arasında #manavgatyaniyor ve #marmarisyaniyor hashtaglerini gördük. Bu dönemde Twitter, yardım etmek isteyenlerin sosyal medyadaki iletişim ve dayanışma yeri haline geldi.Kore popu Türkiye’de 2021'de Twitter'ın yıldızlarından biri olduKore popunun yaşayan efsanelerinin artık Twitter ile ilgili listelerde üst sıralarda yer alması şaşırtıcı değil. Bu yıl Twitter'da en çok konuşulan ve etkileşimde bulunulan isimlerden bazıları Koreli pop grupları ve şarkıcılar oldu. Bunların başında Türkiye'de çok sadık bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli pop müzik grubu BTS geliyor. BTS listede 5. sırada yer alırken, başka bir K-pop grubu EXO da listede ilk 20'de yerini aldı.Survivor, son yıllarda olduğu gibi Twitter sohbetlerinin de gündem maddelerinden biriydi. #Survivor2021 en çok kullanılan hashtagler arasında ikinci sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/googleda-2021-yilinin-arama-trendleri-belli-oldu-turkiye-en-cok-neler-aradi-1051572029.html
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Twitter, Türkiye'nin 2021'de en çok konuştuğu kişi ve konuları açıkladı

16:03 09.12.2021
© REUTERS / Kacper PempelTwitter, logo
Twitter, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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Twitter, 2021 yılının Türkiye'de en çok konuşulan isimlerini, hashtaglerini ve tweetlerini açıkladı. Listeyi siyaset, spor, sağlık ve orman yangınları doldurdu.
2021'in sonuna yaklaşırken teknoloji şirketleri Türkiye'nin verilerini açıklamaya başladı.
Dün Google Türkiye 2021'in trendlerini açıklamıştı.
Twitter, 2021 yılında Türkiye'de de milyonlar kişi tarafından kullanılmaya devam etti.
Sağlıktan siyasete, müzikten spora ülke gündemi mikroblogging platformunda kendine yer buldu.
Twitter'da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok takip edildi.

NTV'nin aktardığı rakamlara göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan ve tweetlerde en çok bahsedilen isim oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izledi.
Geçen yıla göre pandemi önlemleri hafiflese ve pandemi geçen yılki gibi gündemin ilk maddesi olmasa da, Koca'nın tweetleri yine de büyük ilgi gördü.

Sağlık Bakanı, corona virüsle mücadelede yeni bir aşama olacak olan Turkovac aşısındaki son durumu şu tweet ile duyuruyordu:
Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle pandemi döneminde okulların kapatılıp yeniden açılmasının etkisiyle bu yıl da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.

Futboldan iki isim ilk 20'de

Twitter'da en çok konuşulan isimlere baktığımızda futbol dünyasından iki isim ilk 20'de kendine yer buldu. Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı. En çok etkileşim alan hesaplar arasında ilk 5'te sadece Fenerbahçe'nin @Fenerbahçe hesabını gördük.

En çok retweet edilen tweetlere spor damgası

2021 yılında Türkiye'de en çok Retweetlenen Tweetlere baktığımızda spor ve futbolun ezici üstünlüğünü görüyoruz. İlk 20 listesinde, 14 tweet, futboldan ve üç büyük takımdan tweetlerdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen tweet birinci, Beşiktaş'ın şampiyonluk tweeti ikinci sırada yer aldı. Yine spor kulüplerimizin önemli günlere ve sosyal konulara ilişkin tweetleri de yoğun bir şekilde retweetlendi.
Tweetlerde en çok like yani beğeni alan yıldızı ise Mesut Özil oldu. Özil'in tweetleri çok büyük sayıda beğeni aldı.

Olimpiyat başarıları konuşuldu

Olimpiyatlarda genç sporcuların ve özellikle kadın sporcuların başarıları Türkiye'de çok konuşuldu. En çok beğeni alan Tweetlere baktığımızda ilk sıralarda yer alan isimlerden biri de boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkma sevincini paylaştığı tweet'i oldu.
Ayrıca Mete Gazoz'un altın madalya gururunu Türk halkıyla paylaştığı tweet de büyük ilgi çekti.

Orman yangınlarında hashtaglerle dayanışma ve yardım çağrıları yapıldı

Türkiye'de 2021 yılının en üzücü gelişmelerinden biri, özellikle Türkiye'nin güney bölgelerini ve tatil beldelerini etkisi altına alan orman yangınları oldu. Özellikle Twitter'da en çok kullanılan hashtagler arasında #manavgatyaniyor ve #marmarisyaniyor hashtaglerini gördük. Bu dönemde Twitter, yardım etmek isteyenlerin sosyal medyadaki iletişim ve dayanışma yeri haline geldi.

Kore popu Türkiye’de 2021'de Twitter'ın yıldızlarından biri oldu

Kore popunun yaşayan efsanelerinin artık Twitter ile ilgili listelerde üst sıralarda yer alması şaşırtıcı değil. Bu yıl Twitter'da en çok konuşulan ve etkileşimde bulunulan isimlerden bazıları Koreli pop grupları ve şarkıcılar oldu. Bunların başında Türkiye'de çok sadık bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli pop müzik grubu BTS geliyor. BTS listede 5. sırada yer alırken, başka bir K-pop grubu EXO da listede ilk 20'de yerini aldı.
Survivor, son yıllarda olduğu gibi Twitter sohbetlerinin de gündem maddelerinden biriydi. #Survivor2021 en çok kullanılan hashtagler arasında ikinci sırada yer aldı.
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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