https://tr.sputniknews.com/20211209/twittera-tiktok-benzeri-video-ozelligi-geliyor-1051603035.html

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor

Yeni CEO'suyla yeni döneme giren Twitter, TikTok'taki video akış özelliğini test etmeye başladı. TikTok'la başlayan video akış, Facebook ve Instagram'a da... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T13:15+0300

2021-12-09T13:15+0300

2021-12-09T13:28+0300

jack dorsey

yaşam

tiktok

twitter

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Twitter CEO'su Jack Dorsey görevi bırakmasının ardından yeni CEO Parag Agrawal, daha hızlı hareket eden bir şirket hayaliyle görevi devraldı.Agrawal'ın yeni görevinden birkaç gün sonra şirket dev bir güncellemeyi teste aldı. NTV’nin aktardığına göre Twitter, TikTok benzeri bir video akışı Hindistan'da kullanıma sundu.Böylece sosyal medya platformlarındaki TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçramış oldu.TikTok'un video akışı Instagram'da Reels, YouTube'da ise Shorts'u ortaya çıkarmıştı.Yeni özellik Keşfet sekmesinde yer alacak. Aşağıya doğru akan videolar görülecek.

https://tr.sputniknews.com/20211129/twitter-jack-dorseyin-ceoluk-gorevinden-ayrilacagi-iddialarini-dogruladi---1051263191.html

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jack dorsey, tiktok, twitter