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https://tr.sputniknews.com/20211209/twittera-tiktok-benzeri-video-ozelligi-geliyor-1051603035.html
Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor
Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor
Yeni CEO'suyla yeni döneme giren Twitter, TikTok'taki video akış özelliğini test etmeye başladı. TikTok'la başlayan video akış, Facebook ve Instagram'a da... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:15+0300
2021-12-09T13:15+0300
2021-12-09T13:28+0300
jack dorsey
yaşam
tiktok
twitter
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Twitter CEO'su Jack Dorsey görevi bırakmasının ardından yeni CEO Parag Agrawal, daha hızlı hareket eden bir şirket hayaliyle görevi devraldı.Agrawal'ın yeni görevinden birkaç gün sonra şirket dev bir güncellemeyi teste aldı. NTV’nin aktardığına göre Twitter, TikTok benzeri bir video akışı Hindistan'da kullanıma sundu.Böylece sosyal medya platformlarındaki TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçramış oldu.TikTok'un video akışı Instagram'da Reels, YouTube'da ise Shorts'u ortaya çıkarmıştı.Yeni özellik Keşfet sekmesinde yer alacak. Aşağıya doğru akan videolar görülecek.
https://tr.sputniknews.com/20211129/twitter-jack-dorseyin-ceoluk-gorevinden-ayrilacagi-iddialarini-dogruladi---1051263191.html
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jack dorsey, tiktok, twitter
Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor 13:15 09.12.2021 (güncellendi: 13:28 09.12.2021)
Yeni CEO'suyla yeni döneme giren Twitter, TikTok'taki video akış özelliğini test etmeye başladı. TikTok'la başlayan video akış, Facebook ve Instagram'a da sıçramıştı.
Twitter CEO'su
Jack Dorsey görevi bırakmasının ardından yeni CEO Parag Agrawal, daha hızlı hareket eden bir şirket hayaliyle görevi devraldı.
Agrawal'ın yeni görevinden birkaç gün sonra şirket dev bir güncellemeyi teste aldı. NTV’nin aktardığına göre Twitter, TikTok benzeri bir video akışı Hindistan'da kullanıma sundu.
Böylece sosyal medya platformlarındaki TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçramış oldu.
TikTok'un video akışı Instagram'da Reels, YouTube'da ise Shorts'u ortaya çıkarmıştı.
Yeni özellik Keşfet sekmesinde yer alacak. Aşağıya doğru akan videolar görülecek.