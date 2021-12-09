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UEFA Konferans Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
UEFA Konferans Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Tottenham ile Rennes arasındaki karşılaşma, İngiltere temsilcisinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T00:54+0300
2021-12-09T02:15+0300
spor
uefa avrupa ligi
maç
erteleme
tottenham
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Tottenham'dan yapılan açıklamada, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından takımda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan maçın başka tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.Son olarak maç öncesi basın toplantısında konuşan Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/fatih-terim-galatasaray-avrupada-maclarin-kalitesini-yukselten-bir-takim-1051586585.html
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uefa avrupa ligi, maç, erteleme, tottenham

UEFA Konferans Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

00:54 09.12.2021 (güncellendi: 02:15 09.12.2021)
© AAUEFA Avrupa Ligi kupası
UEFA Avrupa Ligi kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Tottenham ile Rennes arasındaki karşılaşma, İngiltere temsilcisinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Tottenham'dan yapılan açıklamada, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından takımda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan maçın başka tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.
Son olarak maç öncesi basın toplantısında konuşan Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.
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