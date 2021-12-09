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Ukraynalı bakandan tehdit: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak
Ukraynalı bakandan tehdit: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde çok sayıda Rus askerinin öleceğini söyledi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T06:54+0300
2021-12-09T06:52+0300
dünya
rusya
ukrayna
nato
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Kuleba, İngiltere ziyareti sırasında Sky News'e yaptığı açıklamada, 'Rusya'yı caydırmak için' ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle çalıştıklarını belirtti.Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, "Onlar (müttefikler) ekonomik olarak saldırabilir. Biz de sahada savaşacağız. Bunu söylediğim için üzgünüm ama çok sayıda ölü Rus askeri olacak ve Başkan Putin'in bunun olmasını istemediğini umuyoruz" ifadesini kullandı.Rusya'yı caydırmak için siyasi mesajlar, yaptırımlar ve ortaklarla daha yakın askeri iş birliğini içeren 3 yönlü bir yaklaşım içinde olduklarını aktaran Kuleba, caydırıcılık çabalarının başarısız olması durumunda NATO güçlerinin Ukrayna birliklerinin yanında Rusya ile savaşmasını beklemediğini ancak onların desteğini umduğunu vurguladı.Kuleba, "İstediğimiz şey, savaştan kaçınmamıza veya Rusya'nın bir savaşa istekli olması nedeniyle başka seçeneğimiz kalmaması durumunda ordumuzu güçlendirmemize yardım edilmesi" değerlendirmesinde bulundu.
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rusya, ukrayna, nato, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Ukraynalı bakandan tehdit: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak

06:54 09.12.2021
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Fabrizio Bensch
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde çok sayıda Rus askerinin öleceğini söyledi.
Kuleba, İngiltere ziyareti sırasında Sky News'e yaptığı açıklamada, 'Rusya'yı caydırmak için' ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle çalıştıklarını belirtti.
Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, "Onlar (müttefikler) ekonomik olarak saldırabilir. Biz de sahada savaşacağız. Bunu söylediğim için üzgünüm ama çok sayıda ölü Rus askeri olacak ve Başkan Putin'in bunun olmasını istemediğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya'yı caydırmak için siyasi mesajlar, yaptırımlar ve ortaklarla daha yakın askeri iş birliğini içeren 3 yönlü bir yaklaşım içinde olduklarını aktaran Kuleba, caydırıcılık çabalarının başarısız olması durumunda NATO güçlerinin Ukrayna birliklerinin yanında Rusya ile savaşmasını beklemediğini ancak onların desteğini umduğunu vurguladı.
Kuleba, "İstediğimiz şey, savaştan kaçınmamıza veya Rusya'nın bir savaşa istekli olması nedeniyle başka seçeneğimiz kalmaması durumunda ordumuzu güçlendirmemize yardım edilmesi" değerlendirmesinde bulundu.
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