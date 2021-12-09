https://tr.sputniknews.com/20211209/ukraynali-bakandan-tehdit-isgal-durumunda-cok-sayida-olu-rus-askeri-olacak-1051594061.html

Ukraynalı bakandan tehdit: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak

Ukraynalı bakandan tehdit: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde çok sayıda Rus askerinin öleceğini söyledi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T06:54+0300

2021-12-09T06:54+0300

2021-12-09T06:52+0300

dünya

rusya

ukrayna

nato

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Kuleba, İngiltere ziyareti sırasında Sky News'e yaptığı açıklamada, 'Rusya'yı caydırmak için' ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle çalıştıklarını belirtti.Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, "Onlar (müttefikler) ekonomik olarak saldırabilir. Biz de sahada savaşacağız. Bunu söylediğim için üzgünüm ama çok sayıda ölü Rus askeri olacak ve Başkan Putin'in bunun olmasını istemediğini umuyoruz" ifadesini kullandı.Rusya'yı caydırmak için siyasi mesajlar, yaptırımlar ve ortaklarla daha yakın askeri iş birliğini içeren 3 yönlü bir yaklaşım içinde olduklarını aktaran Kuleba, caydırıcılık çabalarının başarısız olması durumunda NATO güçlerinin Ukrayna birliklerinin yanında Rusya ile savaşmasını beklemediğini ancak onların desteğini umduğunu vurguladı.Kuleba, "İstediğimiz şey, savaştan kaçınmamıza veya Rusya'nın bir savaşa istekli olması nedeniyle başka seçeneğimiz kalmaması durumunda ordumuzu güçlendirmemize yardım edilmesi" değerlendirmesinde bulundu.

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rusya, ukrayna, nato, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba