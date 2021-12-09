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Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı verilecek
Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı verilecek
ABD'nin başkenti Washington DC'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T20:10+0300
2021-12-09T20:14+0300
dünya
abd
suudi arabistan
washington
cemal kaşıkçı
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Washington DC Kent Konseyi, 2018'de cinayete kurban giden Washington Post Yazarı Kaşıkçı'nın anısına sunulan 'Cemal Kaşıkçı Yolu Kanunu'nu' oy birliğiyle kabul etti.Düzenlemeye göre, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin bulunduğu New Hampshire Caddesi'ndeki bir bölümün ismi 'Cemal Kaşıkçı Yolu' olarak değiştirilecek.Yolun yeni tabelası gelecek ay düzenlenen kamuya açık törenle takılacak.Washington DC Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, oylama sırasında yaptığı konuşmada, "Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan üzerinde parlayan ışık olarak biliniyordu. Bu isim değişikliği, DC halkının özgür ve bağımsız basına verdiği önemi göstermektedir." ifadesini kullandı.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210226/abd-cemal-kasikci-raporunu-yayinladi-yakalanmasi-ve-oldurulmesi-talimatini-suudi-prens-selman-verdi-1043909617.html
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abd, suudi arabistan, washington, cemal kaşıkçı

Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı verilecek

20:10 09.12.2021 (güncellendi: 20:14 09.12.2021)
© REUTERS / Sarah SilbigerCemal Kaşıkçı
Cemal Kaşıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Sarah Silbiger
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ABD'nin başkenti Washington DC'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ismi verilecek.
Washington DC Kent Konseyi, 2018'de cinayete kurban giden Washington Post Yazarı Kaşıkçı'nın anısına sunulan 'Cemal Kaşıkçı Yolu Kanunu'nu' oy birliğiyle kabul etti.
Düzenlemeye göre, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin bulunduğu New Hampshire Caddesi'ndeki bir bölümün ismi 'Cemal Kaşıkçı Yolu' olarak değiştirilecek.
Yolun yeni tabelası gelecek ay düzenlenen kamuya açık törenle takılacak.
Washington DC Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, oylama sırasında yaptığı konuşmada, "Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan üzerinde parlayan ışık olarak biliniyordu. Bu isim değişikliği, DC halkının özgür ve bağımsız basına verdiği önemi göstermektedir." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
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