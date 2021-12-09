https://tr.sputniknews.com/20211209/washingtonda-suudi-arabistan-buyukelciligi-onundeki-caddeye-kasikcinin-adi-veriliyor-1051620619.html

Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı verilecek

Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı verilecek

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T20:10+0300

2021-12-09T20:10+0300

2021-12-09T20:14+0300

dünya

abd

suudi arabistan

washington

cemal kaşıkçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051620581_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2289fcf74ee1f3687d78c0c62b0ba6a.jpg

Washington DC Kent Konseyi, 2018'de cinayete kurban giden Washington Post Yazarı Kaşıkçı'nın anısına sunulan 'Cemal Kaşıkçı Yolu Kanunu'nu' oy birliğiyle kabul etti.Düzenlemeye göre, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin bulunduğu New Hampshire Caddesi'ndeki bir bölümün ismi 'Cemal Kaşıkçı Yolu' olarak değiştirilecek.Yolun yeni tabelası gelecek ay düzenlenen kamuya açık törenle takılacak.Washington DC Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, oylama sırasında yaptığı konuşmada, "Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan üzerinde parlayan ışık olarak biliniyordu. Bu isim değişikliği, DC halkının özgür ve bağımsız basına verdiği önemi göstermektedir." ifadesini kullandı.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210226/abd-cemal-kasikci-raporunu-yayinladi-yakalanmasi-ve-oldurulmesi-talimatini-suudi-prens-selman-verdi-1043909617.html

suudi arabistan

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, suudi arabistan, washington, cemal kaşıkçı