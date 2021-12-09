3+3 formatı start alıyor: Bu projeyi hangi zorluklar bekliyor?

“2008’de, üç bölgesel ve üç dış aktör olmak üzere 3+3 formatında bölgesel güvenlik sorunlarını çözme fırsatını verecek bir platformun oluşturulması teklif edilmişti. Bu fikir destek görmemişti. Şimdi, İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra, yine bu fikre dönüldü. Günümüzde, bu fikrini ana girişimcisi Türkiye. Altılı formatı hayata geçirme yolunda bir takım nesnel zorluklar var. Öncelikle, Ermenistan’ın Azerbaycan ve Türkiye’yle ilişkilerin tamamen normalleştirmeye hazır olmaması. Ayrıca ateşkes anlaşmasının uygulanmasında zorluklar var. İkincisi, Batı’nın baskısı altında Rusya’nın da bulunduğu herhangi girişimden kaçan Gürcistan’ın tutumu. Ülkelerin, işbirliği platformunu oluşturma fikrine yaklaşımlarındaki bu farklılıklar, uzun süredir bu fikrin hayata geçirilmesine engel olan başlıca caydırıcı etkenler.”