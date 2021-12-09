https://tr.sputniknews.com/20211209/yeni-zelanda-bir-sonraki-jenerasyonun-sigara-icmesini-yasa-disi-kilacak-1051594822.html

Yeni Zelanda, bir sonraki jenerasyonun sigara içmesini yasa dışı kılacak

Yeni Zelanda, bir sonraki jenerasyonun sigara içmesini yasa dışı kılacak

Yeni Zelanda, ülkede bir sonraki jenerasyonun mensuplarının sigara içmesinin resmen yasaklanacağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda şu an 14 yaş veya altında... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T08:16+0300

2021-12-09T08:16+0300

2021-12-09T08:14+0300

dünya

sigara

yeni zelanda

yasak

sigara yasağı

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'Dumansız' bir Yeni Zelanda hedefleyen hükümetin kararı doğrultusunda sigara alma yaşı da her sene yükselecek.Hükümet, 4 sene içinde sigara kullanmayan bir nüfus hedefine ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda ülkede tütün oranlarındaki nikotin seviyeleri sınırlandırıldı, sigara satan dükkan sayısı azaltıldı ve bağımlılık servislerine daha çok fon verildi. Yeni kısıtlama, e-sigara ürünlerini etkilemeyecek.T24'ün aktardığı habere göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verrall, "Bugün halkımız için tarihi bir gün. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan hiç kimse ömrü boyunca burada yasal olarak tütün alamayacak" dedi.Yeni Zelanda'da sigara içenlerin nüfusa oranı 2010'da yüzde 18 iken, 2018'de bu oran yüzde 11.6'ya düştü.

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sigara, yeni zelanda, yasak, sigara yasağı