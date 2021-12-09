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https://tr.sputniknews.com/20211209/yeni-zelanda-bir-sonraki-jenerasyonun-sigara-icmesini-yasa-disi-kilacak-1051594822.html
Yeni Zelanda, bir sonraki jenerasyonun sigara içmesini yasa dışı kılacak
Yeni Zelanda, bir sonraki jenerasyonun sigara içmesini yasa dışı kılacak
Yeni Zelanda, ülkede bir sonraki jenerasyonun mensuplarının sigara içmesinin resmen yasaklanacağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda şu an 14 yaş veya altında... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T08:16+0300
2021-12-09T08:14+0300
dünya
sigara
yeni zelanda
yasak
sigara yasağı
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'Dumansız' bir Yeni Zelanda hedefleyen hükümetin kararı doğrultusunda sigara alma yaşı da her sene yükselecek.Hükümet, 4 sene içinde sigara kullanmayan bir nüfus hedefine ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda ülkede tütün oranlarındaki nikotin seviyeleri sınırlandırıldı, sigara satan dükkan sayısı azaltıldı ve bağımlılık servislerine daha çok fon verildi. Yeni kısıtlama, e-sigara ürünlerini etkilemeyecek.T24'ün aktardığı habere göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verrall, "Bugün halkımız için tarihi bir gün. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan hiç kimse ömrü boyunca burada yasal olarak tütün alamayacak" dedi.Yeni Zelanda'da sigara içenlerin nüfusa oranı 2010'da yüzde 18 iken, 2018'de bu oran yüzde 11.6'ya düştü.
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sigara, yeni zelanda, yasak, sigara yasağı

Yeni Zelanda, bir sonraki jenerasyonun sigara içmesini yasa dışı kılacak

08:16 09.12.2021
© SputnikSigara, sağlık
Sigara, sağlık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Sputnik
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Yeni Zelanda, ülkede bir sonraki jenerasyonun mensuplarının sigara içmesinin resmen yasaklanacağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda şu an 14 yaş veya altında olanlar, ülkede yasal olarak hiç sigara alamayacak.
'Dumansız' bir Yeni Zelanda hedefleyen hükümetin kararı doğrultusunda sigara alma yaşı da her sene yükselecek.
Hükümet, 4 sene içinde sigara kullanmayan bir nüfus hedefine ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda ülkede tütün oranlarındaki nikotin seviyeleri sınırlandırıldı, sigara satan dükkan sayısı azaltıldı ve bağımlılık servislerine daha çok fon verildi. Yeni kısıtlama, e-sigara ürünlerini etkilemeyecek.
T24'ün aktardığı habere göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verrall, "Bugün halkımız için tarihi bir gün. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan hiç kimse ömrü boyunca burada yasal olarak tütün alamayacak" dedi.
Yeni Zelanda'da sigara içenlerin nüfusa oranı 2010'da yüzde 18 iken, 2018'de bu oran yüzde 11.6'ya düştü.
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