Zaharova: Ankara’da Kırım Tatarları konulu forum gerçekleştirilecek

Bakanlığın Twitter’dan aktardığı açıklamaya göre, Ankara'da 10-12 Aralık’ta Kırım Tatar örgütlerinin Türkiye’deki yurttaşlarıyla kültürel ve insani bağları’ başlıklı forum düzenlenecek.Açıklamada, “Bu etkinliğin Kırım Tatarlarına karşı kitlesel şekilde baskı uygulandığı yönündeki efsaneye karşı ikna edici bir argüman olacağından eminiz” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 10-12 Aralık’ta Ankara’da ‘Kırım Tatar örgütlerinin Türkiye’deki yurttaşlarıyla kültürel ve insani bağları’ başlıklı forumun gerçekleştirileceği açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter’dan aktardığı açıklamaya göre, Ankara'da 10-12 Aralık’ta Kırım Tatar örgütlerinin Türkiye’deki yurttaşlarıyla kültürel ve insani bağları’ başlıklı forum düzenlenecek.
Açıklamada, “Bu etkinliğin Kırım Tatarlarına karşı kitlesel şekilde baskı uygulandığı yönündeki efsaneye karşı ikna edici bir argüman olacağından eminiz” ifadelerine yer verildi.
💬#Захарова: 10-12 декабря в Анкаре пройдет Форум «Культурно-гуманитарные связи крымско-татарских организаций Крыма с соотечественниками в Турции».
☝️Уверены, это мероприятие станет убедительным аргументом против мифа о якобы имеющих место «массовых притеснениях» крымских татар. pic.twitter.com/Ts5wQqzhuq