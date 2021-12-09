https://tr.sputniknews.com/20211209/zoom-anketi-toplantilar-en-cok-yatakta-yapildi-1051592700.html

Zoom anketi: Toplantılar en çok yatakta yapıldı

Zoom anketi: Toplantılar en çok yatakta yapıldı

Zoom, kullanıcıları ile gerçekleştirdiği kapsamlı bir anket çalışması ile 2021 yılına dair istatistikleri paylaştı. Buna göre, katılımcıların Zoom... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T03:22+0300

2021-12-09T03:22+0300

2021-12-09T03:22+0300

yaşam

anket

yatak

toplantı

zoom

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Platformun bir yıllık kullanıcı verilerine göre 2021’de Zoom üzerinden toplantı trafiğinin en yoğun olduğu gün çarşamba olurken, ortalama toplantı süresi '54 dakika' olarak gerçekleşti.15 Kasım 2020-15 Kasım 2021 arası döneme ait kullanıcı verilerine göre, Zoom, 2021 yılında dünya çapında yaklaşık 200 ülke ve bölgede kullanıldı. Hafta boyunca Zoom üzerinden toplantı trafiğinin en yoğun olduğu gün çarşamba iken, onu salı ve perşembe günleri izledi. Ortalama toplantı uzunluğu 54 dakika iken, toplantılara katılan ortalama kişi sayısı 10 oldu. Yıl boyunca Zoom üzerinden yapılan toplantılar için trafiğinin en yoğun olduğu gün 'Dünya Sarılma Günü' olan 21 Ocak oldu. Zoom üzerinden yapılan aramalar için en yoğun gün 21 Eylül olurken, online seminerler için ise en yoğun gün 25 Şubat oldu.Zoom ile ilgili 2021 yılına dair kullanım alışkanlıklarını ortaya koymak için bin 700 kişiyle gerçekleştirilen ankette kullanıcıların yüzde 68'i katıldıkları toplantılarda rahat giyinmeyi tercih ettiklerini bildirdi. Yüzde 47’si Zoom toplantıları sırasında yemek yemenin uygun olmadığını belirtirken, yüzde 26'sı görüşmelere katılmadan önce duş almadığını söyledi.2021 yılında Zoom görüşmelerinde en sık kullanılan ifadeler ise yüzde 71 ile 'Sesiniz kısık' oldu. Bu ifadeyi yüzde 57 ile 'Herkes ekranımı görebiliyor mu?' ve yüzde 21 ile 'Bir sonraki slayt lütfen!' takip etti.Zoom üzerinde 2021 yılı boyunca yapılan en popüler aktivitelere bakıldığında; kullanıcıların yüzde 73'ü 'happy hour' buluşmalarına ve oyun gecelerine katıldıklarını ve yüzde 34'ü ise bir egzersiz programına veya yemek kursuna katıldıklarını belirtti. Kullanıcıların yüzde 75'i ise Zoom buluşmalarının sonunda ayrılmadan önce el salladıklarını ifade etti.Zoom üzerinde 2021 yılı boyunca yapılan en popüler aktivitelere bakıldığında; kullanıcıların yüzde 73'ü 'happy hour' buluşmalarına ve oyun gecelerine katıldıklarını ve yüzde 34'ü ise bir egzersiz programına veya yemek kursuna katıldıklarını belirtti. Kullanıcıların yüzde 75'i ise Zoom buluşmalarının sonunda ayrılmadan önce el salladıklarını ifade etti.Katılımcıların yüzde 43’ü Zoom görüşmelerinden önce toplantıya katıldıkları odanın yalnızca kamerada görünen bölümünü temizlediklerini ifade etti. Ebeveynlerin yüzde 43’ü girdikleri toplantılarda çocuklarını diğer katılımcılara gösterdiler. Yüzde 39’luk bir katılımcı grubu yakın arkadaşları ya da iş arkadaşları ile eğlence/sohbet amaçlı özel yayınlar yaptıklarını söyledi. Katılımcıların yüzde 36’sı Zoom görüşmesi sırasında evcil hayvanlarının yayına girdiğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211208/900-calisani-canli-yayinda-isten-cikartan-patrona-tepki-sirketin-ust-duzey-uc-yetkilisi-istifa-etti-1051568545.html

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anket, yatak, toplantı, zoom