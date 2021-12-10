https://tr.sputniknews.com/20211210/33-formatindaki-bolgesel-isbirligi-platformu-guney-kafkasyaya-baris-getirir-mi-1051648310.html

3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu Güney Kafkasya’ya barış getirir mi?

3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu Güney Kafkasya’ya barış getirir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi ile gündeme gelen Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T16:31+0300

2021-12-10T16:31+0300

2021-12-10T16:31+0300

dünya

rusya

moskova

kafkasya

ermenistan

iran

türkiye

azerbaycan

gürcistan

karabağ

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Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından önceki gün konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından önerilen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı 10 Aralık 2021 tarihinde Moskova’da düzenlenecektir” ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, toplantıya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran’ın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde katılacakları ifade etti. Plarformun diğer üyesi olması beklenen Gürcistan’ın katılım durumu ile ilgili ise bir bilgilendirme yer almadı.Moskova’da ilk adımın atıldığı ve devamının gelmesi beklenen Güney Kafkasya’daki bu platform hayata geçirilebilir mi? Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (Kafkassam) Direktörü Dr. Hasan Oktay ve Kafkas Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hacı Ali Necefoğlu, Sputnik’e değerlendirdi.‘Güney Kafkasya'da bir sorunu çözme şansları oldukça zayıf’Kafkassam Direktörü Dr. Hasan Oktay, “Öncelikle Güney Kafkasya'da barışın tesis edilebilmesi için buna benzer birçok platformun oluşturulması lazım” diyerek başladığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:‘Güney Kafkasya'ya barış getirecek her toplantı önemlidir’Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’ın sık sık Karabağ probleminin bittiğini söylediğine dikkat çeken Oktay, “Ancak nerdeyse 10 Kasım barışından bu yana 14 ay geçti, gözüken o ki problem yeni başlıyor ve Dağlık-Karabağ ile ilgili önümüzdeki günlerde de ciddi anlamda belki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın belki de Avrupa'nın bazı devletlerinin araya girmesiyle bir statü ve hukuki mesele tartışması gündeme gelecek. Bu da aslında Güney Kafkasya'da sorunun bitmediği daha da içinden çıkılmaz hale geldiğinin göstermesi açısından oldukça önemli. Bunun yanında 3+3 formülünün işlemesi tabii ki iyi olur. Çünkü Güney Kafkasya'ya barış getirecek her toplantı önemlidir” dedi.‘Sınır kapıları açılmalı’Oktay, Güney Kafkasya’daki durumun uluslararası bir soruna dönüşmeden bölgesel olarak sorun çözmek adına bu ülkelerin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini ifade ederek şunları da ekledi:‘Ermenistan-Azerbaycan arasında bir barış anlaşması yapılmalıdır’Prof. Dr. Hacı Ali Necefoğlu ise “Bu format hayata geçirilebilir bir model ama bölge ülkelerinin kendi aralarında sorunları var” dedi ve şu değerlendirmelerde bulundu:Prof. Dr. Necefoğlu, “Bölgesel işbirliği için en başta Ermenistan-Azerbaycan arasında bir barış anlaşması yapılmalıdır. Buna Ermenistan zorlanmalıdır. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sınır meselesi çözülmeden bu koridorun açılması da bölgesel işbirliği de mümkün olmayacak” diye de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210617/agar-turkiye-ve-azerbaycan-ermenistani-bir-vekil-devlet-gibi-degil-onurlu-bir-muhatap-olarak-kabul-1044755943.html

https://tr.sputniknews.com/20211209/yarin-33-formati-start-aliyor-bu-projeyi-hangi-zorluklar-bekliyor-1051643739.html

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rusya, moskova, kafkasya, ermenistan, iran, türkiye, azerbaycan, gürcistan, karabağ, dağlık karabağ, 6'lı işbirliği platformu, turan salcı