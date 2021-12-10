https://tr.sputniknews.com/20211210/abd-iran-yaptirimlarini-denetlemek-icin-baeye-heyet-gonderiyor-1051632040.html

ABD, İran yaptırımlarını denetlemek için BAE'ye heyet gönderiyor

ABD, İran yaptırımlarını denetlemek için BAE'ye heyet gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların uygulanıp uygulanmadığını incelemek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) heyet gönderileceğini... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T05:07+0300

2021-12-10T05:07+0300

2021-12-10T05:07+0300

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abd hazine bakanlığı

yaptırım

birleşik arap emirlikleri (bae)

yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, İran'la tıkanan nükleer müzakerelerin yanı sıra İran yaptırımlarının BAE'deki durumuna ilişkin soruları yanıtladı.Price, bazı BAE menşeli özel firmaların İran'dan aldıkları petrolü Çinli firmalara satarak yaptırımları deldikleri yönündeki haberlerle ilgili olarak süreci yakından takip ettiklerini söyledi.ABD'li sözcü, "İran'la nükleer anlaşmaya ortak bir şekilde dönene kadar yaptırımlarla ilgili durum değişmeyecek. Bu bağlamda Hazine Bakanlığı yetkilisinin öncülüğündeki bir heyet BAE'ye giderek yaptırımlara uyulup uyulmadığını ele alacak" dedi.Konunun sadece BAE'li bazı özel firmalarla ilgili olduğunu ve BAE yönetimiyle ilgili olmadığını dile getiren Price, heyete Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki'nin başkanlık edeceğini ve Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin heyette yer alacağını belirtti.Price, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle birlikte diğer tüm seçenekleri değerlendirdiğini ancak önceliklerinin diplomasi yolu olduğunu dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211208/iran-disisleri-yeni-yaptirimlar-nukleer-muzakerelerde-abdye-avantaj-saglamayacak-1051547389.html

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abd, ned price, abd hazine bakanlığı, yaptırım, birleşik arap emirlikleri (bae), yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)