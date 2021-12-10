https://tr.sputniknews.com/20211210/abdde-polis-mudahalesinde-yaralananlara-tazminat-odenecek-1051634959.html
ABD'de polis müdahalesinde yaralananlara tazminat ödenecek
ABD'de polis müdahalesinde yaralananlara tazminat ödenecek
ABD'nin Ohio eyaletinin başkenti Columbus'ta belediyenin, geçen yıl düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda yaralananlara 5.7 milyon dolar... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T10:28+0300
2021-12-10T10:28+0300
2021-12-10T10:33+0300
dünya
abd
polis
siyah
tazminat
göz yaşartıcı gaz
ırkçı hareket
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Savcılık makamından yapılan açıklamada, polis müdahalesi sırasında yaralanan göstericilerin açtığı tazminat davasında Columbus Belediyesi'yle uzlaşmaya varıldığı kaydedildi. Açıklamada, gösterilerde yaralanan 32 kişiye toplam 5.7 milyon dolar tazminat ödeneceği belirtildi. Columbus Belediye Meclisinin, tazminat maddelerini içeren uzlaşmayı gelecek hafta onaylaması bekleniyor. Polis müdahalesinde, 32 kişi yaralanırken bunlardan 3'ünün vücudunda bazı kırıklar oluştuğu ifade ediliyor. Polise göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi yasağıMahkemenin ayrıca, polisin kişilere ve mülklere zarar vermeyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmasını yasakladığı duyuruldu. Kararda, 'barışçıl gösterilerde bulunan kişilere karşı gözaltı ya da grubu dağıtmaya yönelik emirler (güç kullanımı)' uygulanamayacağı kaydedildi. Geçen yıl polis tarafından vurulan birçok siyahi Amerikalıdan biri olan Casey Goodson'un ölümü, Columbus kentinde birçok ırkçılık karşıtı gösteriye neden olmuş, şehirdeki siyahlarla güvenlik güçleri arasında gerilime yol açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/abdde-irkci-cinayet-davasinda-karar-3-saniga-muebbet-1051126883.html
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abd, polis, siyah, tazminat, göz yaşartıcı gaz, ırkçı hareket
ABD'de polis müdahalesinde yaralananlara tazminat ödenecek
10:28 10.12.2021 (güncellendi: 10:33 10.12.2021)
ABD'nin Ohio eyaletinin başkenti Columbus'ta belediyenin, geçen yıl düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda yaralananlara 5.7 milyon dolar tazminat ödeyeceği açıklandı.
Savcılık makamından yapılan açıklamada, polis müdahalesi sırasında yaralanan göstericilerin açtığı tazminat davasında Columbus Belediyesi'yle uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Açıklamada, gösterilerde yaralanan 32 kişiye toplam 5.7 milyon dolar tazminat ödeneceği belirtildi.
Columbus Belediye Meclisinin, tazminat maddelerini içeren uzlaşmayı gelecek hafta onaylaması bekleniyor. Polis müdahalesinde, 32 kişi yaralanırken bunlardan 3'ünün vücudunda bazı kırıklar oluştuğu ifade ediliyor.
Polise göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi yasağı
Mahkemenin ayrıca, polisin kişilere ve mülklere zarar vermeyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmasını yasakladığı duyuruldu.
Kararda, 'barışçıl gösterilerde bulunan kişilere karşı gözaltı ya da grubu dağıtmaya yönelik emirler (güç kullanımı)' uygulanamayacağı kaydedildi.
Geçen yıl polis tarafından vurulan birçok siyahi Amerikalıdan biri olan Casey Goodson'un ölümü, Columbus kentinde birçok ırkçılık karşıtı gösteriye neden olmuş, şehirdeki siyahlarla güvenlik güçleri arasında gerilime yol açmıştı.