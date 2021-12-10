Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211210/abdnin-bircok-sehrinde-cinayet-vakalari-2021de-zirveye-tirmandi-1051628649.html
ABD'nin birçok şehrinde cinayet vakaları 2021'de zirveye tırmandı
ABD'nin birçok şehrinde cinayet vakaları 2021'de zirveye tırmandı
ABD'nin birçok şehrinde 2021 yılında cinayet vakalarındaki artışın henüz yıl bitmeden tarihi seviyelere ulaştığı bildirildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:28+0300
2021-12-10T00:28+0300
dünya
abd
fbi
cinayet
george floyd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050419260_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c0e636ada457dc5cef789beee12681b1.jpg
ABD medyasında yer alan polis yetkililerinin açıklamalarına göre, ABD'nin en az 12 büyük şehrinde cinayet vakaları 2021 yılında büyük oranda arttı.Emniyet kayıtlarına göre, yaklaşık 1,5 milyonluk bir şehir olan Philadelphia'da aralık ayının ilk haftası sonunda cinayet vakalarında geçen yıla göre 521, New York'ta 443 ve 27 Kasım itibarıyla Los Angeles'ta 352 artış yaşandı.Söz konusu şehirlerdeki artışlar, 2020'ye göre bu yıl ortalama yüzde 13 daha fazla cinayet işlendiği ortaya koyarken, Chicago kasım sonu itibarıyla 739 cinayetle ülkede en çok vakanın yaşandığı şehir konumunda.Chicago'da cinayet vakaları en son 1970'te 974'e ulaşmıştı.Emekliye ayrılmalar cinayet oranlarını etkilediABD medyasında, emniyet çalışanlarının son yıllarda emekliye ayrılma oranının artmasıyla cinayet vakalarındaki yükselme arasında doğru orantı olduğu kaydedildi.Polis İcra Araştırma Forumu tarafından haziran ayında yayınlanan bir anket, ülke çapındaki polis departmanlarındaki emeklilik oranının 2020 ve 2021'de yüzde 45 arttığını ortaya koymuştu.Ankete göre, memurların yüzde 18'inin istifa sebebinin, ülke çapındaki sosyal adalet protestoları ve siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından, kolluk kuvvetlerinin fonlarını kesme çağrıları yapılmasıyla bağlantılı olduğu vurgulanmıştı.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, ABD'de 2020'de cinayetler de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artmış, bu rakamların kurumun kayıt tutmaya başladığı son 60 yıldan bu yana en büyük yıllık sıçramayı gösterdiği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/abdde-silahli-lise-saldirisinda-aileler-okula-200-milyon-dolarlik-tazminat-davasi-acti-1051625625.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050419260_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_acbdaa3e70fb90c81b279f60104681c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, fbi, cinayet, george floyd

ABD'nin birçok şehrinde cinayet vakaları 2021'de zirveye tırmandı

00:28 10.12.2021
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
Abone ol
ABD'nin birçok şehrinde 2021 yılında cinayet vakalarındaki artışın henüz yıl bitmeden tarihi seviyelere ulaştığı bildirildi.
ABD medyasında yer alan polis yetkililerinin açıklamalarına göre, ABD'nin en az 12 büyük şehrinde cinayet vakaları 2021 yılında büyük oranda arttı.
Emniyet kayıtlarına göre, yaklaşık 1,5 milyonluk bir şehir olan Philadelphia'da aralık ayının ilk haftası sonunda cinayet vakalarında geçen yıla göre 521, New York'ta 443 ve 27 Kasım itibarıyla Los Angeles'ta 352 artış yaşandı.
Söz konusu şehirlerdeki artışlar, 2020'ye göre bu yıl ortalama yüzde 13 daha fazla cinayet işlendiği ortaya koyarken, Chicago kasım sonu itibarıyla 739 cinayetle ülkede en çok vakanın yaşandığı şehir konumunda.
Chicago'da cinayet vakaları en son 1970'te 974'e ulaşmıştı.

Emekliye ayrılmalar cinayet oranlarını etkiledi

ABD medyasında, emniyet çalışanlarının son yıllarda emekliye ayrılma oranının artmasıyla cinayet vakalarındaki yükselme arasında doğru orantı olduğu kaydedildi.
Polis İcra Araştırma Forumu tarafından haziran ayında yayınlanan bir anket, ülke çapındaki polis departmanlarındaki emeklilik oranının 2020 ve 2021'de yüzde 45 arttığını ortaya koymuştu.
Ankete göre, memurların yüzde 18'inin istifa sebebinin, ülke çapındaki sosyal adalet protestoları ve siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından, kolluk kuvvetlerinin fonlarını kesme çağrıları yapılmasıyla bağlantılı olduğu vurgulanmıştı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, ABD'de 2020'de cinayetler de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artmış, bu rakamların kurumun kayıt tutmaya başladığı son 60 yıldan bu yana en büyük yıllık sıçramayı gösterdiği bildirilmişti.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
DÜNYA
ABD'de silahlı lise saldırısında aileler okula 200 milyon dolarlık tazminat davası açtı
Dün, 22:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:09Ezilmekten kutulan köpeğe dubayla saldırdı
00:59Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı
00:57Zelenskiy ile Biden, Donbass'ı görüştü
00:55Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda
00:45Bakan Soylu duyurdu: 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı
00:32Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı’ndan AB ve ABD'ye çağrı: Ukrayna'yı yatıştırın
00:28ABD'nin birçok şehrinde cinayet vakaları 2021'de zirveye tırmandı
00:24Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
00:19Anadolujet uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı
00:19Bahçede yeni doğmuş bebek bulundu: 'Muhtemelen ben gitmeden 15-20 dakika önce dünyaya gelmişti'
00:10İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
00:02Rus Su-57 uçaklarına hipersonik silah eklenecek
00:02Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülmüştü: 'Sigorta poliçesine eşinin yerine imza attı'
00:01New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak
00:00Rus jetleri, Karadeniz üzerinde NATO ülkelerine ait askeri uçaklara eşlik etti
DünBakan Muş: Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'si net ihracatımızdan kaynaklanmıştır
DünRusya Dışişleri: Küba Füze Krizi tekrarlanabilir
DünAB ülkelerinden Hırvatistan'a Schengen onayı
DünVitor Pereira: Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı
DünRDIF Başkanı Dmitriyev: Farklı aşıların kombinasyonu yeni mutasyonlara karşı en etkili yöntem