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Afgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu
Afgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu
Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir evde, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde bir ceset bulundu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T23:56+0300
2021-12-10T23:56+0300
2021-12-10T23:56+0300
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konya
çuval
ereğli
afgan
ceset
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Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Boyacı Ali mahallesi 90016 Sokak'ta, ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlı olan bir erkek cesedi buldu.Yapılan soruşturmada, cesedin Afganistan uyruklu 35 yaşındaki Nakibullah Rüstemi'ye ait olduğu belirlendi.Ceset, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/bm-afganistanda-son-haftalarda-ulkeyi-terk-edenlerin-sayisi-artmaya-basladi-1051539814.html
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konya, çuval, ereğli, afgan, ceset
Afgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu
Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir evde, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde bir ceset bulundu.
Konya'nın
Ereğli ilçesine bağlı Boyacı Ali mahallesi 90016 Sokak'ta, ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlı olan bir erkek cesedi buldu.
Yapılan soruşturmada, cesedin Afganistan uyruklu
35 yaşındaki Nakibullah Rüstemi'ye ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.