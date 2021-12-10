https://tr.sputniknews.com/20211210/afgan-uyruklu-bir-kisinin-cuval-icinde-baglanmis-halde-cesedi-bulundu-1051661117.html

Afgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu

Afgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir evde, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde bir ceset bulundu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T23:56+0300

2021-12-10T23:56+0300

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Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Boyacı Ali mahallesi 90016 Sokak'ta, ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlı olan bir erkek cesedi buldu.Yapılan soruşturmada, cesedin Afganistan uyruklu 35 yaşındaki Nakibullah Rüstemi'ye ait olduğu belirlendi.Ceset, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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konya, çuval, ereğli, afgan, ceset