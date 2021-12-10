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Afgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu
Afgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu
Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir evde, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde bir ceset bulundu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T23:56+0300
2021-12-10T23:56+0300
türkiye
konya
çuval
ereğli
afgan
ceset
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Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Boyacı Ali mahallesi 90016 Sokak'ta, ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlı olan bir erkek cesedi buldu.Yapılan soruşturmada, cesedin Afganistan uyruklu 35 yaşındaki Nakibullah Rüstemi'ye ait olduğu belirlendi.Ceset, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/bm-afganistanda-son-haftalarda-ulkeyi-terk-edenlerin-sayisi-artmaya-basladi-1051539814.html
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konya, çuval, ereğli, afgan, ceset

Afgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu

23:56 10.12.2021
© Fotoğraf : DHApolis - olay yeri girilmez
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Fotoğraf : DHA
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Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir evde, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde bir ceset bulundu.
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Boyacı Ali mahallesi 90016 Sokak'ta, ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlı olan bir erkek cesedi buldu.
Yapılan soruşturmada, cesedin Afganistan uyruklu 35 yaşındaki Nakibullah Rüstemi'ye ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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