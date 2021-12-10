Ahmet Hakan: Bunların derdi kadın hakları falan değil, bin türlü hesapla Altın Kelebek’e saldırmak

"Samimiyetsizlik, riyakârlık, görünenin dışında bir kasıt taşıma, çifte standart, ilkesizlik, algıcılık, linççilik, kayırmacılık, mahallecilik, art niyetlilik... Bunların hepsi bizde milli spor olmuş durumda. Öyle olmasa... İbrahim Tatlıses’e Altın Kelebek’te ödül verildi diye patırtı çıkaranlar, Altın Portakal’da İbrahim Tatlıses’e yaşam boyu onur ödülü verildiğinde de minnak bir tepkisellik içine girerlerdi. Bunların derdi kadın hakları, kadına şiddet duyarlılığı, ilke falan değil. Bunların derdi, bin türlü hesap kitapla Altın Kelebek’e saldırmak. O yüzden zerre kadar inandırıcı olamıyorlar."