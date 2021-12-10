https://tr.sputniknews.com/20211210/ahmet-hakan-bunlarin-derdi-kadin-haklari-falan-degil-bin-turlu-hesapla-altin-kelebeke-saldirmak-1051634181.html
Ahmet Hakan: Bunların derdi kadın hakları falan değil, bin türlü hesapla Altın Kelebek’e saldırmak
Ahmet Hakan: Bunların derdi kadın hakları falan değil, bin türlü hesapla Altın Kelebek’e saldırmak
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Altın Kelebek'te İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi sonrası çıkan tartışmalarla ilgili olarak... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T09:51+0300
2021-12-10T09:51+0300
2021-12-10T09:51+0300
türkiye
ahmet hakan
kadın
kadına yönelik şiddet
altın kelebek ödül töreni
kadına yönelik taciz
kadın hakları
ibrahim tatlıses
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Altın Kelebek ödüllerinde şarkıcı İbrahim Tatlıses'e 'yaşam boyu onur ödülü' verilmesine tepki gösterenlere ilişkin 'İnandırıcı değil' değerlendirmesinde bulundu.Ahmet Hakan, yazısında şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211209/ahmet-hakan-yilmaz-guney-anisina-buyuk-onur-odulu-verilseydi-yasa-var-ol-cekerlerdi-1051595215.html
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ahmet hakan, kadın, kadına yönelik şiddet, altın kelebek ödül töreni, kadına yönelik taciz, kadın hakları, ibrahim tatlıses
Ahmet Hakan: Bunların derdi kadın hakları falan değil, bin türlü hesapla Altın Kelebek’e saldırmak
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Altın Kelebek'te İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi sonrası çıkan tartışmalarla ilgili olarak, "Bunların derdi kadın hakları, kadına şiddet duyarlılığı, ilke falan değil. Bunların derdi, bin türlü hesap kitapla Altın Kelebek’e saldırmak" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında
, Altın Kelebek ödüllerinde şarkıcı İbrahim Tatlıses
'e 'yaşam boyu onur ödülü' verilmesine tepki gösterenlere ilişkin 'İnandırıcı değil' değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"Samimiyetsizlik, riyakârlık, görünenin dışında bir kasıt taşıma, çifte standart, ilkesizlik, algıcılık, linççilik, kayırmacılık, mahallecilik, art niyetlilik... Bunların hepsi bizde milli spor olmuş durumda. Öyle olmasa... İbrahim Tatlıses’e Altın Kelebek’te ödül verildi diye patırtı çıkaranlar, Altın Portakal’da İbrahim Tatlıses’e yaşam boyu onur ödülü verildiğinde de minnak bir tepkisellik içine girerlerdi. Bunların derdi kadın hakları, kadına şiddet duyarlılığı, ilke falan değil. Bunların derdi, bin türlü hesap kitapla Altın Kelebek’e saldırmak. O yüzden zerre kadar inandırıcı olamıyorlar."