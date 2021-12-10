https://tr.sputniknews.com/20211210/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-125-uzman-yardimcisi-alacak-1051657820.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 125 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 125 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık merkezinde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T21:52+0300

2021-12-10T21:52+0300

2021-12-10T21:52+0300

türkiye

uzman yardımcısı

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Yanık, ilanın 13 Aralık'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve bakanlığın internet sayfasında (http://aile.gov.tr) yer alacağını belirterek, adayların 16 Aralık'tan itibaren başvuruda bulunabileceğini kaydetti.Bakan Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

türkiye

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uzman yardımcısı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı