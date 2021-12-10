https://tr.sputniknews.com/20211210/almanya-disisleri-bakani-baerbockdan-rusyaya-tehdit-1051632295.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Rusya'ya tehdit

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Rusya'ya tehdit

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek" açıklamasında bulundu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T06:35+0300

2021-12-10T06:35+0300

2021-12-10T06:34+0300

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almanya

almanya dışişleri bakanlığı

annalena baerbock

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Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdiği Fransa’da düzenlenen basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz" dedi.'Ağır bedel ödeyecekler'Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin ardından kurulan koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini Fransa’ya gerçekleştirdi.Bakan Baerbock, başkent Paris’te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Baerbock, Rusya’yı komşu Ukrayna’ya karşı herhangi bir militarist harekette bulunursa “yüksek siyasi ve ekonomik bedel” ödeyeceği konusunda uyardı.Baerbock, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için müzakereye açık değil” diyerek önceliğin 'askeri bir tırmanışı' önlemek olması gerektiğini kaydetti.Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz ve ikimiz de (bu konuda) kişisel olarak bu konuyla ilgilenmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock