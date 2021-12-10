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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Rusya'ya tehdit
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Rusya'ya tehdit
Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek" açıklamasında bulundu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T06:35+0300
2021-12-10T06:34+0300
dünya
rusya
ukrayna
almanya
almanya dışişleri bakanlığı
annalena baerbock
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Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdiği Fransa’da düzenlenen basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz" dedi.'Ağır bedel ödeyecekler'Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin ardından kurulan koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini Fransa’ya gerçekleştirdi.Bakan Baerbock, başkent Paris’te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Baerbock, Rusya’yı komşu Ukrayna’ya karşı herhangi bir militarist harekette bulunursa “yüksek siyasi ve ekonomik bedel” ödeyeceği konusunda uyardı.Baerbock, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için müzakereye açık değil” diyerek önceliğin 'askeri bir tırmanışı' önlemek olması gerektiğini kaydetti.Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz ve ikimiz de (bu konuda) kişisel olarak bu konuyla ilgilenmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Rusya'ya tehdit

06:35 10.12.2021
© REUTERS / Michele TantussiYeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock
Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
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Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek" açıklamasında bulundu.
Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdiği Fransa’da düzenlenen basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz" dedi.

'Ağır bedel ödeyecekler'

Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin ardından kurulan koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini Fransa’ya gerçekleştirdi.Bakan Baerbock, başkent Paris’te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Baerbock, Rusya’yı komşu Ukrayna’ya karşı herhangi bir militarist harekette bulunursa “yüksek siyasi ve ekonomik bedel” ödeyeceği konusunda uyardı.
Baerbock, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için müzakereye açık değil” diyerek önceliğin 'askeri bir tırmanışı' önlemek olması gerektiğini kaydetti.
Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz ve ikimiz de (bu konuda) kişisel olarak bu konuyla ilgilenmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
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