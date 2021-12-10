https://tr.sputniknews.com/20211210/anadolujet-ucagi-erzuruma-acil-inis-yapti-1051628451.html

Anadolujet uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı

Anadolujet uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı

Van seferini yapan AnadoluJet’e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Erzurum Havalimanı’na iniş yaptı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T00:19+0300

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türkiye

ankara

van

erzurum

uçak

anadolujet

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AnadoluJet'e ait yolcu uçağı, Ankara- Van seferini yapmak üzere saat 14.55'te Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.Pilot, iniş için hazırlık yaptığı sırada, hava freni olarak da tanımlanan flapların çalışmadığını fark etti. Erzurum Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçen pilot, acil iniş yapmak için izin istedi.Uçak, Erzurum Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.Olumsuz bir duruma karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yetkililer, yolcuların saat 23.10'da başka bir uçakla Van'a götürüleceğini açıkladı.

türkiye

ankara

van

erzurum

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ankara, van, erzurum, uçak, anadolujet