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Anadolujet uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı
Anadolujet uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı
Van seferini yapan AnadoluJet’e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Erzurum Havalimanı’na iniş yaptı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:19+0300
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türkiye
ankara
van
erzurum
uçak
anadolujet
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AnadoluJet'e ait yolcu uçağı, Ankara- Van seferini yapmak üzere saat 14.55'te Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.Pilot, iniş için hazırlık yaptığı sırada, hava freni olarak da tanımlanan flapların çalışmadığını fark etti. Erzurum Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçen pilot, acil iniş yapmak için izin istedi.Uçak, Erzurum Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.Olumsuz bir duruma karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yetkililer, yolcuların saat 23.10'da başka bir uçakla Van'a götürüleceğini açıkladı.
türkiye
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ankara, van, erzurum, uçak, anadolujet

Anadolujet uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı

00:19 10.12.2021
© DHAVan seferini yapan AnadoluJet'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.
Van seferini yapan AnadoluJet'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© DHA
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Van seferini yapan AnadoluJet’e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Erzurum Havalimanı’na iniş yaptı.
AnadoluJet'e ait yolcu uçağı, Ankara- Van seferini yapmak üzere saat 14.55'te Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Pilot, iniş için hazırlık yaptığı sırada, hava freni olarak da tanımlanan flapların çalışmadığını fark etti. Erzurum Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçen pilot, acil iniş yapmak için izin istedi.
Uçak, Erzurum Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.
Olumsuz bir duruma karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yetkililer, yolcuların saat 23.10'da başka bir uçakla Van'a götürüleceğini açıkladı.
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