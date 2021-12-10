https://tr.sputniknews.com/20211210/aselsandan-12-milyon-dolarlik-savunma-sistemleri-satis-sozlesmesi-1051630783.html

ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık savunma sistemleri satış sözleşmesi

ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık savunma sistemleri satış sözleşmesi

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık savunma sistemleri satış sözleşmesi imzalandı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T02:38+0300

2021-12-10T02:38+0300

2021-12-10T02:38+0300

savunma

aselsan

anlaşma

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemleri satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211207/aselsan-birlesik-arap-emirliklerine-satilacagi-iddialarini-yalanladi-1051544261.html

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aselsan, anlaşma, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)