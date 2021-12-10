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Avcılar'da iki hırsız, marketin kasasını soyarken rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Avcılar'da iki hırsız, marketin kasasını soyarken rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Avcılar’da bir markete giren kar maskeli hırsızlar, kasiyeri rehin alarak marketin kasasını soymaya çalıştı. Hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T12:07+0300
2021-12-10T12:07+0300
türkiye
istanbul
türkiye
polis
hırsız
süpermarket
market
bıçaklama
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İstanbul Avcılar'da hırsızlar bu kez bir marketi hedef aldı. Alışveriş yapıp kasada ücretini ödemek ister gibi, kasaya yaklaşan iki hırsız, kasiyerin yanına gitti.Kasiyerden kasayı açmasını isteyen hırsızlar, paraları almaya çalışırken kasiyeri elinden bıçakladı. Bu esnada markette çalışan diğer iki eleman ise, arkadaşlarına yardımcı olmak istese de hırsızlara yanaşamadı.Hırsızların marketten uzaklaşması ile polise haber verildi. Yaralı kasiyer, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.'Market çalışanlarını esir tuttular, kasiyeri bıçakladılar'Olayın yaşandığı cadde üzerinde oturan İsmail Turan, “Bıçakla içeri girmişler.Hırsızlık yapmaya çalışmışlar. Kasiyer buna karşı gelince, tekme tokat dövmüşler. Bıçakla kasiyeri yaralamışlar. İçeride birkaç tane daha kasiyer vardı. Bayan ve erkek kasiyer de vardı. Onları esir tutmuşlar. Kız tek başına müdahale etmeye çalışınca, kızı yaralamışlar” dedi.
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istanbul, türkiye, polis, hırsız, süpermarket, market, bıçaklama

Avcılar'da iki hırsız, marketin kasasını soyarken rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı

12:07 10.12.2021
© DHAAvcılar'da iki hırsız, marketin kasasını soyarken rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Avcılar'da iki hırsız, marketin kasasını soyarken rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© DHA
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Avcılar’da bir markete giren kar maskeli hırsızlar, kasiyeri rehin alarak marketin kasasını soymaya çalıştı. Hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı.
İstanbul Avcılar'da hırsızlar bu kez bir marketi hedef aldı. Alışveriş yapıp kasada ücretini ödemek ister gibi, kasaya yaklaşan iki hırsız, kasiyerin yanına gitti.
Kasiyerden kasayı açmasını isteyen hırsızlar, paraları almaya çalışırken kasiyeri elinden bıçakladı. Bu esnada markette çalışan diğer iki eleman ise, arkadaşlarına yardımcı olmak istese de hırsızlara yanaşamadı.
Hırsızların marketten uzaklaşması ile polise haber verildi.
Yaralı kasiyer, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

'Market çalışanlarını esir tuttular, kasiyeri bıçakladılar'

Olayın yaşandığı cadde üzerinde oturan İsmail Turan, “Bıçakla içeri girmişler.Hırsızlık yapmaya çalışmışlar. Kasiyer buna karşı gelince, tekme tokat dövmüşler. Bıçakla kasiyeri yaralamışlar. İçeride birkaç tane daha kasiyer vardı. Bayan ve erkek kasiyer de vardı. Onları esir tutmuşlar. Kız tek başına müdahale etmeye çalışınca, kızı yaralamışlar” dedi.
Düzce'nin Boğaziçi beldesinde bir zanlının çaldığı elektrikli bisikleti şarjı bitince dereye attığı ileri sürüldü. İl Jandarma Komutanlığı Konuralp ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
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