https://tr.sputniknews.com/20211210/avrupa-komisyonu-baskani-von-der-leyen-rusya-ile-iyi-iliskilerden-yanayiz-1051658039.html

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Rusya ile iyi ilişkilerden yanayız

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Rusya ile iyi ilişkilerden yanayız

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna sınırında ‘gerginliği düşürme’ çağrısı yaptığı Rusya’yı ‘komşularına karşı faaliyetlerinin’ sonuçları... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T22:05+0300

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2021-12-10T22:05+0300

dünya

ursula von der leyen

avrupa komisyonu

rusya

olaf scholz

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Brüksel’de görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Von der Leyen, “Rusya'nın gerilimin düşürülmesine yardımcı olmasını, komşularına yönelik faaliyetleri durdurmasını ve egemenliklerine saygı duymasını bekliyoruz. Aksi takdirde AB, sadece mevcut yaptırımları sıkılaştırmakla kalmayacak, ekonomiden finansa kadar yeni alanlarda yeni yaptırımlar kabul etmeye hazır olacaktır” dedi.AK Başkanı, Avrupa Birliği’nin Rusya ile iyi ilişkilerden yana olduğunu, ancak bunun Moskova’nın komşularını tehdit etmemesi durumunda mümkün olacağını kaydetti.“Kuzey Akım-2 projesinin Rusya'ya yönelik yaptırımların konusu olup olmayacağı” sorusunu Von der Leyen, “Saldırganlık olursa, bunun bir yanıtı olacaktır, bu açıktır. Bu konuyu kamuoyu önünde konuşamayız. Enerjinin bir baskı aracı olarak kullanılmaması önemlidir. Avrupa ve komşularının enerji güvenliği sağlanmalıdır” şeklinde yanıtladı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ilk yurt dışı ziyaretini Paris ve Brüksel'e yaparak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Alman lider ayrıca, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüşmeler gerçekleştirecek.

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ursula von der leyen, avrupa komisyonu, rusya, olaf scholz