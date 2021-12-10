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https://tr.sputniknews.com/20211210/bahceli-kilicdaroglunu-terorist-demirtas-veya-karayilandan-ayirt-etmek-neredeyse-imkansizdir-1051652716.html
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya Karayılan'dan ayırt etmek neredeyse imkansızdır
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya Karayılan'dan ayırt etmek neredeyse imkansızdır
MHP lideri Bahçeli, "Artık CHP’yi HDP’den, Kılçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T18:32+0300
2021-12-10T18:32+0300
türkiye
selahattin demirtaş
mhp
kemal kılıçdaroğlu
devlet bahçeli
murat karayılan
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Bahçeli, açıklamasında "Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır" ifadesine yer verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere diğer bakanlara destek veren Bahçeli, "Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak, terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar" dedi.Bahçeli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:Her şehit gönüle düşen nar, toprağa düşen nurdur. Aziz şehitlerimiz vatanımızın semalarında dolaşan ebedi muhafızlarımızdır. Şehide öldü diyemeyiz, çünkü onlar ölmez, ölmemiştir. Yalnızca bizler göremeyiz. Biliriz ki, her şehit Allah’ın gufranıyla mükâfatlandırılmıştır.Gazilerimiz, şehitlerimiz beka serverimiz, birlik ve dirlik servetimizdir. Şehit helal ve haysiyetli mücadelelerin şeniyeti, gazilerimiz de şahididir. Türk milleti yerin üstünde yaşayanlar kadar yerin altında sere serpe uzanıp sıradağlar gibi duranların kutlu mecmudur.Dün şehitler kervanına dört kahramanımız daha eklendi. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyon Bölgesi’nde Uzman Çavuşlarımız Doğanay Çelik, Ali Sarı, İdris Aksöz ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Emre Ceylan şehit düştüler. Dilerim ki, şehadetleri mübarek olsun.Şehitlerimiz vatan ve millet uğrunda gözlerini daldan budaktan esirgeyemeyerek makamların en yücesine ulaştılar. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Geride bıraktıkları muhterem ailelerinin, silah arkadaşlarının, aziz milletimizin ve ezcümle hepimizin başı sağ olsun.Bayraklaşıp devleşen şehitlerimiz bugün dualar eşliğinde vatan topraklarına emanet edildiler. Al bayrağımız örtüleri, hatıraları övünçleri olarak aramızdan (fiziken) ayrıldılar. Ancak dökülen kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesapları mahşere bırakılmayacaktır.İnanıyorum ki, terörün çürüyen kökü kazınacak, teröristlerin de gömülecek kuyuları kazılacaktır. Bundan taviz yoktur, geri adım yoktur, vazgeçme yoktur. Nerede bir hain varsa bir kahraman karşısına çıkacaktır. Hangi bataklıkta bir haşarat üremişse orası tertemiz yapılacaktır.Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, TBMM Genel Kurulu’nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin görüşülmesi esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır. İhanet her yerdedir.İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nefret diline kapılanmaları aleni zillettir.Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır.TBMM’de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir. Bölücü terör örgütü darbe üstüne darbe yedikçe Meclis’e yuvalanmış ittifak ve ikbal ortaklarının ateşi yükselmekte, sinir sistemleri, oto kontrol mekanizmaları altüst olmaktadır.Artık CHP’yi HDP’den, Kılçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır.Bir HDP’li vekilin “Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil’in yeni CHP’sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir.Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle, dağda, şehirde, kırsalda, mezrada, sınır ötesinin her tehdit saçan noktasında başı ezilen, ayaklar altında sürünen terör örgütünün hunhar ve hain fermanını TBMM’de okumaya çalışan mülevves ve müptezel emellere müsaade edilmeyecektir.Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak, terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar. Türk milleti her şeyin gözlemcisi, her gelişmenin takipçisi, her terör hayranının da hasmıdır.Yavruları yetim bırakan, gelinleri dul koyan, anaları, babaları acılar içinde kıvrandıran şerefsiz teröristlere ne sözle, ne de eylemle karşı gelemeyen, karşı çıkamayan kim varsa bizim nazarımızda akan kanda payları olan, doğrultulan kanlı silahlardan tutan vatansızlardır.
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selahattin demirtaş, mhp, kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, murat karayılan

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya Karayılan'dan ayırt etmek neredeyse imkansızdır

18:32 10.12.2021
© AA / Evrim AydınDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA / Evrim Aydın
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MHP lideri Bahçeli, "Artık CHP’yi HDP’den, Kılçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, açıklamasında "Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır" ifadesine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere diğer bakanlara destek veren Bahçeli, "Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak, terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar" dedi.
Bahçeli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Her şehit gönüle düşen nar, toprağa düşen nurdur. Aziz şehitlerimiz vatanımızın semalarında dolaşan ebedi muhafızlarımızdır. Şehide öldü diyemeyiz, çünkü onlar ölmez, ölmemiştir. Yalnızca bizler göremeyiz. Biliriz ki, her şehit Allah’ın gufranıyla mükâfatlandırılmıştır.
Gazilerimiz, şehitlerimiz beka serverimiz, birlik ve dirlik servetimizdir. Şehit helal ve haysiyetli mücadelelerin şeniyeti, gazilerimiz de şahididir. Türk milleti yerin üstünde yaşayanlar kadar yerin altında sere serpe uzanıp sıradağlar gibi duranların kutlu mecmudur.
Dün şehitler kervanına dört kahramanımız daha eklendi. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyon Bölgesi’nde Uzman Çavuşlarımız Doğanay Çelik, Ali Sarı, İdris Aksöz ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Emre Ceylan şehit düştüler. Dilerim ki, şehadetleri mübarek olsun.
Şehitlerimiz vatan ve millet uğrunda gözlerini daldan budaktan esirgeyemeyerek makamların en yücesine ulaştılar. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Geride bıraktıkları muhterem ailelerinin, silah arkadaşlarının, aziz milletimizin ve ezcümle hepimizin başı sağ olsun.
Bayraklaşıp devleşen şehitlerimiz bugün dualar eşliğinde vatan topraklarına emanet edildiler. Al bayrağımız örtüleri, hatıraları övünçleri olarak aramızdan (fiziken) ayrıldılar. Ancak dökülen kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesapları mahşere bırakılmayacaktır.
İnanıyorum ki, terörün çürüyen kökü kazınacak, teröristlerin de gömülecek kuyuları kazılacaktır. Bundan taviz yoktur, geri adım yoktur, vazgeçme yoktur. Nerede bir hain varsa bir kahraman karşısına çıkacaktır. Hangi bataklıkta bir haşarat üremişse orası tertemiz yapılacaktır.
Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, TBMM Genel Kurulu’nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin görüşülmesi esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır. İhanet her yerdedir.
İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nefret diline kapılanmaları aleni zillettir.
Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır.
TBMM’de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir. Bölücü terör örgütü darbe üstüne darbe yedikçe Meclis’e yuvalanmış ittifak ve ikbal ortaklarının ateşi yükselmekte, sinir sistemleri, oto kontrol mekanizmaları altüst olmaktadır.
Artık CHP’yi HDP’den, Kılçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır.
Bir HDP’li vekilin “Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil’in yeni CHP’sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir.
Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle, dağda, şehirde, kırsalda, mezrada, sınır ötesinin her tehdit saçan noktasında başı ezilen, ayaklar altında sürünen terör örgütünün hunhar ve hain fermanını TBMM’de okumaya çalışan mülevves ve müptezel emellere müsaade edilmeyecektir.
Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak, terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar. Türk milleti her şeyin gözlemcisi, her gelişmenin takipçisi, her terör hayranının da hasmıdır.
Yavruları yetim bırakan, gelinleri dul koyan, anaları, babaları acılar içinde kıvrandıran şerefsiz teröristlere ne sözle, ne de eylemle karşı gelemeyen, karşı çıkamayan kim varsa bizim nazarımızda akan kanda payları olan, doğrultulan kanlı silahlardan tutan vatansızlardır.
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