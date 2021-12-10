https://tr.sputniknews.com/20211210/bakan-gul-cumhurbaskanimizin-tekrar-secilmesiyle-daha-adil-bir-dunya-kuracagiz-1051643158.html

Bakan Gül: Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız

Bakan Gül: Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2023 ve sonraki yıllarda Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Daha adil bir dünyayı 2023'te Sayın... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T14:29+0300

2021-12-10T14:29+0300

2021-12-10T14:29+0300

politika

recep tayyip erdoğan

abdulhamit gül

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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca parti genel merkezinde düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya' temalı programda konuşan Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dünyaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan 'Dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün' diyebilmesinin teminatının teşkilat olduğunu belirtti.3 Kasım 2002'den beri Türkiye'de insan hakları ve demokratikleşme anlamında çok önemli reformlar yapıldığını kaydeden Gül, iktidara geldiklerinde ilk iş olarak OHAL uygulamasını kaldırdıklarını söyledi. Cumhuriyet mitingleri, Gezi olayları ve Kobani eylemleri gibi sokak olayları üzerinden vesayet devşirme çalışmalarına karşı, 17-25 Aralık darbe girişimlerine, e-muhtıralara karşı da dimdik durduklarını ve demokrasiyi geliştirdiklerini söyleyen Gül, "28 Şubat uygulamalarına, 12 Eylül yargılamalarına, 27 Mayıs'ın bu konudaki tüm mağdurlarının mağduriyetlerini giderek onlara yargı yolunu da açtık ve 28 Şubat anlamında Sayın Cumhurbaşkanımız başörtü zulmüne son vererek, katsayı adaletsizliğine son vererek, 28 Şubat mağdurlarının elinden tutarak bu konuda çok önemli destekler de verilmiştir. Ayrıca 28 Şubat döneminde yaşanmış bütün travma, haksızlıklara karşı daha fazla ne yapabiliriz, hangi kanuni düzenleme yapabiliriz bunu da bakanlığımızda çalışmaya devam ediyoruz. Atılması gereken hangi adım varsa bunu da yine atmaya devam edeceğiz. Bu da milletimize olan boynumuzun borcudur" diye konuştu.'Güçlüysen haklısın diye dayatılan bir hukuk anlayışı var'Dünyada uluslararası hukukun temel anlayışının kendilerine kitaplarda öğretilen ilkeler olmadığını ifade eden Gül, "Güçlünün haklı olduğu bir uluslararası hukuk ile karşı karşıyayız dünyada. Güçlüysen haklısın diye dayatılan bir diplomasi ve bir uluslararası hukuk anlayışı var. Biz de diyoruz ki, 'Bu sokak çıkmaz sokaktır.' Güçlüysen haklı değilsin, haklıysan güçlüsün ve dünya buna layıktır. Bunu da biz gerçekleştireceğiz. Bugün dünyada Suriye'de yaşanan zulümlere mazlumların elinden tutan, Irak'ta, İslam coğrafyasında, batı coğrafyasında, Afrika'da nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir. O mazlumun uğramış olduğu zulmü bütün dünyayı haykıran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir. Bu gücü sağlayan teşkilatlarımızdır, sizlersiniz, milletimizin aziz ve o mukaddes gücü ve desteğidir. Biz milletimize sırtımızı dayayarak 2023'e ve sonraki yıllarda ülkemizde hizmet etmeye devam edeceğiz. Sadece Türkiye'deki 84 milyonun değil, bütün dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya sizlerin yapmış olduğu gece gündüz çalışma ile mümkün, daha adil bir dünyayı 2023'te sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hep beraber kuracağız" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, abdulhamit gül