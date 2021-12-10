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https://tr.sputniknews.com/20211210/bakan-soylu-duyurdu-2021-yilinda-toplam-7-ton-826-kilogram-eroin-yakalandi-1051628937.html
Bakan Soylu duyurdu: 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı
Bakan Soylu duyurdu: 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, "2021 yılında toplam, 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı" açıklamasını yaptı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:45+0300
2021-12-10T00:45+0300
2021-12-10T00:46+0300
türkiye
hakkari
süleyman soylu
uyuşturucu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti.Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.Soylu, Hakkari Yüksekova'da bugün jandarma ekiplerince 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.Bakan Soylu paylaşımda, "2021 yılı içerisinde toplam, 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Soylu daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda, Hakkari’de 515 kilogram eroinin daha ele geçirildiğini belirtti. Soylu şu ifadeleri kullandı:
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Bakan Soylu duyurdu: 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı 00:45 10.12.2021 (güncellendi: 00:46 10.12.2021)
İçişleri Bakanı Soylu, "2021 yılında toplam, 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti.
Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.
Soylu, Hakkari Yüksekova'da bugün jandarma ekiplerince 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu paylaşımda,
"2021 yılı içerisinde toplam, 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Soylu daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda, Hakkari’de 515 kilogram eroinin daha ele geçirildiğini belirtti. Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'müzden! 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam, 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet."