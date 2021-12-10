https://tr.sputniknews.com/20211210/bakan-soylu-duyurdu-2021-yilinda-toplam-7-ton-826-kilogram-eroin-yakalandi-1051628937.html

Bakan Soylu duyurdu: 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, "2021 yılında toplam, 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı" açıklamasını yaptı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T00:45+0300

2021-12-10T00:45+0300

2021-12-10T00:46+0300

türkiye

hakkari

süleyman soylu

uyuşturucu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051628912_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_bb8249f13fc247127b0280f636140ee5.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti.Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.Soylu, Hakkari Yüksekova'da bugün jandarma ekiplerince 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.Bakan Soylu paylaşımda, "2021 yılı içerisinde toplam, 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Soylu daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda, Hakkari’de 515 kilogram eroinin daha ele geçirildiğini belirtti. Soylu şu ifadeleri kullandı:

türkiye

hakkari

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hakkari, süleyman soylu, uyuşturucu