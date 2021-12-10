https://tr.sputniknews.com/20211210/bakan-yanik-ihtiyac-sahibi-ailelerimize-cocuklari-icin-173-milyon-tl-yatiracagiz-1051640405.html
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T13:05+0300
2021-12-10T13:05+0300
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türkiye
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ekonomi
destek
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yazılı bir açıklama yayımladı.Bakan Yanık, sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) olduğunu kaydetti. Bakan Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını belirterek, "SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. SED hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız" dedi.SED ödemesinin çocuk başına ortalama 1259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerinin 15 Aralık’a kadar devam edeceğini kaydetti. SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1 milyar 960 milyon TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/bakan-yanik-3-binden-fazla-engelli-kamu-personelinin-atamasini-yapacagiz-1051428528.html
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türkiye, ekonomi, destek, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yazılı bir açıklama yayımladı.
Bakan Yanık, sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) olduğunu kaydetti. Bakan Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını belirterek, "SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. SED hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız" dedi.
SED ödemesinin çocuk başına ortalama 1259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerinin 15 Aralık’a kadar devam edeceğini kaydetti. SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1 milyar 960 milyon TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.