Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Britanya Yüksek Mahkemesi Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211210/bakan-yanik-ihtiyac-sahibi-ailelerimize-cocuklari-icin-173-milyon-tl-yatiracagiz-1051640405.html
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T13:05+0300
2021-12-10T13:05+0300
türkiye
türkiye
ekonomi
destek
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044405042_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9467b594577415248573a928406da8c2.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yazılı bir açıklama yayımladı.Bakan Yanık, sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) olduğunu kaydetti. Bakan Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını belirterek, "SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. SED hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız" dedi.SED ödemesinin çocuk başına ortalama 1259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerinin 15 Aralık’a kadar devam edeceğini kaydetti. SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1 milyar 960 milyon TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/bakan-yanik-3-binden-fazla-engelli-kamu-personelinin-atamasini-yapacagiz-1051428528.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044405042_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1aefc02bd8bfdf2e7d5fc988ad03db23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ekonomi, destek, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız

13:05 10.12.2021
© AADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yazılı bir açıklama yayımladı.
Bakan Yanık, sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) olduğunu kaydetti. Bakan Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını belirterek, "SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. SED hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız" dedi.
SED ödemesinin çocuk başına ortalama 1259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerinin 15 Aralık’a kadar devam edeceğini kaydetti. SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1 milyar 960 milyon TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
TÜRKİYE
Bakan Yanık: 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız
3 Aralık, 21:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:32DTSO: Sektörün en önemli malzemelerinin fiyatı son 18 ayda yüzde 250 arttı
13:28Nintendo NES'in tasarımcısı Uemura Masayuki hayatını kaybetti
13:27Kaşıkçı cinayetine ilişkin yanlışlıkla gözaltına alınan Suudi: Hayvanat bahçesinde gibiydim
13:25Dolardan yeni rekor: 13.90'ı aştı
13:23Britanya Yüksek Mahkemesi Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi
13:14Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarda ceza artırımı anayasaya uygun bulundu
13:10Yeni Şafak yazarı: Uzun Adam’ın arkasına sığınıp banka hesaplarını doldurdunuz
13:05Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız
13:02Dali ve Edison'ın yaratıcılık uykusu gerçek çıktı: Derin uykuya geçmeden önce uyanmak verim sağlıyor
12:53Pfizer CEO'su: Omicron nedeniyle 4. doz aşıya beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabilir
12:46Dünyada yaklaşık 200 milyon doz Sputnik V aşısı kullanıldı
12:35Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi: Polise giderek teslim oldu
12:34Tarımsal destek üzerinden alınan gelir vergisi, çiftçilere iade edilecek
12:29Prof. Ceyhan: Virüs zayıflamadı, bulaşıcılık açısından daha da güçlendi
12:28Elon Musk'tan istifa sinyali
12:25Uzman Doktor Aldemir: Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol açabilir
12:12Kayseri'deki fosil kazılarında bütün halinde gergedan kafatası bulundu
12:08Pet shop'larda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek
12:08Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
12:07Avcılar'da iki hırsız, marketin kasasını soyarken rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı