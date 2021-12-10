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Belaruslu heyet: Rusya ile birleşmek Kırım için faydalı oldu
Belaruslu heyet: Rusya ile birleşmek Kırım için faydalı oldu
Kırım’a giden Belaruslu heyetin temsilcisi, Belarus Ulusal Bilim Akademisi Felsefe Enstitüsü’nden Dzermant, Rusya’ya bağlanmanın yarımadanın faydalı olduğunu... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T10:55+0300
2021-12-10T11:02+0300
rusya
belarus
referandum
kırım
heyet
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Aralarında toplum görevlileri, politikacı ve siyaset bilimcilerin oluğu beş kişilik Belaruslu bir heyet Kırım’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Belarus Ulusal Bilim Akademisi Felsefe Enstitüsü’nden Aleksey Dzermant, Sputnik’e verdiği demeçte, “Yarımada aktif bir şekilde gelişiyor, çok dinamik bir gelişim söz konusu. Aydan aya olumlu değişikliklerin gerçekleştiği kesinlikle görülüyor. Rusya’nın aslında adanın gelişimine katkıda bulunduğu görülüyor” ifadelerini kullandı. Dzermant’a göre, Kırımlılar diktatörlük olmadan özgürce gelişme ve 2014’te uğruna referanduma gittikleri, özlem duydukları şeyleri gerçekleştirme fırsatına sahip olduğu için mutlu. ‘Kırım’ın Rusya’ya bağlı statüsünün tanınması kaçınılmaz’ Dzermant, “Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ağzından duyulan, Kırım’ın yasal olarak ve fiilen Rusya’ya ait olduğu sözleriyle bu statü aslında tanınmış oldu. Bunu şimdi doğrudan uçuşlar düzenleyerek, ekonomik ve turizm alanında bağlantılar kurarak gerçek anlamda yapmak gerekiyor” dedi. Daha önce RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada Kırım’ı ziyaret etmek istediğini söyleyen Lukaşenko, Kırım’ın 2014’teki referandumdan sonra fiilen ve hukuki olarak Rusya toprağı haline geldiğini, bunun bölge sakinlerinin tercihinin tanınması anlamına geldiğini ifade etmişti.
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rusya, belarus, referandum, kırım, heyet

Belaruslu heyet: Rusya ile birleşmek Kırım için faydalı oldu

10:55 10.12.2021 (güncellendi: 11:02 10.12.2021)
© AFP 2021 / OLGA MALTSEVAKırım
Kırım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / OLGA MALTSEVA
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Kırım’a giden Belaruslu heyetin temsilcisi, Belarus Ulusal Bilim Akademisi Felsefe Enstitüsü’nden Dzermant, Rusya’ya bağlanmanın yarımadanın faydalı olduğunu ifade etti.
Aralarında toplum görevlileri, politikacı ve siyaset bilimcilerin oluğu beş kişilik Belaruslu bir heyet Kırım’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Belarus Ulusal Bilim Akademisi Felsefe Enstitüsü’nden Aleksey Dzermant, Sputnik’e verdiği demeçte, “Yarımada aktif bir şekilde gelişiyor, çok dinamik bir gelişim söz konusu. Aydan aya olumlu değişikliklerin gerçekleştiği kesinlikle görülüyor. Rusya’nın aslında adanın gelişimine katkıda bulunduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.
Dzermant’a göre, Kırımlılar diktatörlük olmadan özgürce gelişme ve 2014’te uğruna referanduma gittikleri, özlem duydukları şeyleri gerçekleştirme fırsatına sahip olduğu için mutlu.
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‘Kırım’ın Rusya’ya bağlı statüsünün tanınması kaçınılmaz’

Dzermant, “Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ağzından duyulan, Kırım’ın yasal olarak ve fiilen Rusya’ya ait olduğu sözleriyle bu statü aslında tanınmış oldu. Bunu şimdi doğrudan uçuşlar düzenleyerek, ekonomik ve turizm alanında bağlantılar kurarak gerçek anlamda yapmak gerekiyor” dedi.
Daha önce RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada Kırım’ı ziyaret etmek istediğini söyleyen Lukaşenko, Kırım’ın 2014’teki referandumdan sonra fiilen ve hukuki olarak Rusya toprağı haline geldiğini, bunun bölge sakinlerinin tercihinin tanınması anlamına geldiğini ifade etmişti.
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