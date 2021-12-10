https://tr.sputniknews.com/20211210/beyaz-saray-yetkilisi-rusyaya-uygulanacak-olasi-yaptirimlar-onceki-yaptirimlarin-otesinde-olacak-1051642708.html
Beyaz Saray yetkilisi: Rusya'ya uygulanacak olası yaptırımlar, önceki yaptırımların ötesinde olacak
Beyaz Saray yetkilisi: Rusya'ya uygulanacak olası yaptırımlar, önceki yaptırımların ötesinde olacak
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya uygulanacak olası yaptırımların daha önce uygulanan... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T14:00+0300
2021-12-10T14:00+0300
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ABD'li yetkili, "Başkan, Avrupalı partnerlerle yapılan istişarelerde çok güçlü bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde çalışıldığının mesajını açık bir şekilde verdi. Bunlardan bazılarının geçmişte uygulanmamış maddeleri içereceğini düşünüyorum" dedi.Yetkili, Washington'un Avrupalı partnerlerle ve Rusya'yla görüşmelere önümüzdeki günlerde devam etmeyi ve ilerlenecek yolları belirlemeyi planlandığını anlattı.Bu arada Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin Rusya'yla Moskova'yı endişelendiren konuları masaya yatırmaya hazır olduğunu söyledi. Bunun için Rusya-NATO Konseyi ve AGİT platformlarının bulunduğunu kaydeden yetkili, Rusların bu platformlarda endişelerini dile getirebileceğinin altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, 7 Aralık'ta video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.Rus lider, Moskova'nın kırmızı çizgilerinin NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Ukrayna topraklarına ölümcül silahlar konuşlandırılması olduğunu vurgulayarak NATO'dan güvenlik garantileri sunmasını talep etmişti.Biden ise, Washington'un Kiev'e ek askeri yardım sağlayabileceği ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirebileceği tehdidinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211208/abdnin-eski-moskova-buyukelcisi-mcfauldan-rusyaya-kademeli-yaptirimlar-getirilmesi-onerisi-1051547075.html
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Beyaz Saray yetkilisi: Rusya'ya uygulanacak olası yaptırımlar, önceki yaptırımların ötesinde olacak
14:00 10.12.2021 (güncellendi: 14:05 10.12.2021)
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya uygulanacak olası yaptırımların daha önce uygulanan yaptırımların ötesinde olacağını belirtti.
ABD'li yetkili, "Başkan, Avrupalı partnerlerle yapılan istişarelerde çok güçlü bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde çalışıldığının mesajını açık bir şekilde verdi. Bunlardan bazılarının geçmişte uygulanmamış maddeleri içereceğini düşünüyorum" dedi.
Yetkili, Washington'un Avrupalı partnerlerle ve Rusya'yla görüşmelere önümüzdeki günlerde devam etmeyi ve ilerlenecek yolları belirlemeyi planlandığını anlattı.
Bu arada Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin Rusya'yla Moskova'yı endişelendiren konuları masaya yatırmaya hazır olduğunu söyledi. Bunun için Rusya-NATO Konseyi ve AGİT platformlarının bulunduğunu kaydeden yetkili, Rusların bu platformlarda endişelerini dile getirebileceğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve ABD Başkanı Joe Biden
, 7 Aralık'ta video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.
Rus lider, Moskova'nın kırmızı çizgilerinin NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Ukrayna topraklarına ölümcül silahlar konuşlandırılması olduğunu vurgulayarak NATO'dan güvenlik garantileri sunmasını talep etmişti.
Biden ise, Washington'un Kiev'e ek askeri yardım sağlayabileceği ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirebileceği tehdidinde bulunmuştu.