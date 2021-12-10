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Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmada eski Maliye Bakanı Halil’in tutuklanması talebi
© AA / Houssam ShbaroBeyrut Limanı'nda bir yıl önce meydana gelen patlamanın metal kalıntılarından anıt inşa edildi
© AA / Houssam Shbaro
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında 2 ay önce çıkarılan tutuklama kararının derhal uygulanması emrini verdiği belirtildi.
Lübnan’da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar’ın, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında 12 Ekim’de çıkarılan tutuklama kararının savcılık aracılığıyla derhal uygulanması emrini verdiği ve emrin yerine getirilmemesi halinde ise güvenlik güçlerinin yargı emirlerine karşı gelmekten yargılanmalarını istediği belirtildi.
Söz konusu soruşturma, Bitar’ın görevden alınmasını isteyen şüpheliler tarafından açılan davalar nedeniyle defalarca askıya alındı. 1 aydan fazla bir süre sonra soruşturma bu hafta yeniden başladı. Soruşturma kapsamında Bitar, patlamayla ilgili çok sayıda mevcut ve eski üst düzey politikacı ile güvenlik yetkilisini suçlarken, şüpheliler Bitar tarafından sorgulanmayı reddetti ve Bitar’ın önyargılı olduğunu ve bunu yapma yetkisine sahip olmadığını öne sürdü.
Söz konusu soruşturma, Bitar’ın görevden alınmasını isteyen şüpheliler tarafından açılan davalar nedeniyle defalarca askıya alındı. 1 aydan fazla bir süre sonra soruşturma bu hafta yeniden başladı. Soruşturma kapsamında Bitar, patlamayla ilgili çok sayıda mevcut ve eski üst düzey politikacı ile güvenlik yetkilisini suçlarken, şüpheliler Bitar tarafından sorgulanmayı reddetti ve Bitar’ın önyargılı olduğunu ve bunu yapma yetkisine sahip olmadığını öne sürdü.
4 Kasım, 20:04