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Biden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı
Biden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı
ABD Başkanı Biden, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla denizaşırı ülkelerdeki kömür santralleri ve diğer karbon yoğunluklu projelere sağlanan federal... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T23:21+0300
2021-12-10T23:21+0300
dünya
abd
termik santral
joe biden
askıya alma
proje
karbon emisyonu
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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, geçen hafta yurt dışındaki ABD büyükelçiliklerine gönderdiği e-postaları Bloomberg ele geçirdi.Bloomberg'in söz konusu e-postalara dayandırdığı habere göre, Biden, iklim değişikliğiyle mücadele ve dünya çapında yenilenebilir enerji kullanımını artırma amacıyla denizaşırı ülkelerdeki termik santraller ve diğer karbon yoğunluklu projelere sağlanan federal desteğin askıya alınması emrini ilgili kurumlara verdi.Söz konusu karar, ABD yönetiminin diğer ülkelere yaptığı milyarlarca dolarlık yaptırımların yanı sıra diplomatik ve teknik desteğin de kesilmesi anlamına geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211208/bidendan-federal-hukumet-icin-2050ye-kadar-sifir-karbon-emisyonu-hedefi-1051587819.html
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abd, termik santral, joe biden, askıya alma, proje, karbon emisyonu

Biden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı

23:21 10.12.2021
© REUTERS / Leah MillisABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Başkanı Biden, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla denizaşırı ülkelerdeki kömür santralleri ve diğer karbon yoğunluklu projelere sağlanan federal desteğin askıya alınması emrini verdi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, geçen hafta yurt dışındaki ABD büyükelçiliklerine gönderdiği e-postaları Bloomberg ele geçirdi.
Bloomberg'in söz konusu e-postalara dayandırdığı habere göre, Biden, iklim değişikliğiyle mücadele ve dünya çapında yenilenebilir enerji kullanımını artırma amacıyla denizaşırı ülkelerdeki termik santraller ve diğer karbon yoğunluklu projelere sağlanan federal desteğin askıya alınması emrini ilgili kurumlara verdi.
Söz konusu karar, ABD yönetiminin diğer ülkelere yaptığı milyarlarca dolarlık yaptırımların yanı sıra diplomatik ve teknik desteğin de kesilmesi anlamına geliyor.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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