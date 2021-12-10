https://tr.sputniknews.com/20211210/biden-denizasiri-ulkelerdeki-karbon-yogunluklu-projelere-yardimlari-askiya-aldi-1051660541.html

Biden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı

Biden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı

ABD Başkanı Biden, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla denizaşırı ülkelerdeki kömür santralleri ve diğer karbon yoğunluklu projelere sağlanan federal... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T23:21+0300

2021-12-10T23:21+0300

2021-12-10T23:21+0300

dünya

abd

termik santral

joe biden

askıya alma

proje

karbon emisyonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051660514_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_12aac9bc1eee2531433c15305e59c591.jpg

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, geçen hafta yurt dışındaki ABD büyükelçiliklerine gönderdiği e-postaları Bloomberg ele geçirdi.Bloomberg'in söz konusu e-postalara dayandırdığı habere göre, Biden, iklim değişikliğiyle mücadele ve dünya çapında yenilenebilir enerji kullanımını artırma amacıyla denizaşırı ülkelerdeki termik santraller ve diğer karbon yoğunluklu projelere sağlanan federal desteğin askıya alınması emrini ilgili kurumlara verdi.Söz konusu karar, ABD yönetiminin diğer ülkelere yaptığı milyarlarca dolarlık yaptırımların yanı sıra diplomatik ve teknik desteğin de kesilmesi anlamına geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211208/bidendan-federal-hukumet-icin-2050ye-kadar-sifir-karbon-emisyonu-hedefi-1051587819.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, termik santral, joe biden, askıya alma, proje, karbon emisyonu