https://tr.sputniknews.com/20211210/bimdeki-urunlere-zam-geldi-1051653797.html
BİM'deki ürünlere zam geldi
BİM'deki ürünlere zam geldi
Ucuzluğu ile bilinen market zinciri BİM'in ürünlerine gelen zamma ait listeler sosyal medyada paylaşıldı. Başta süt ve süt ürünleri olmak üzere birçok ürüne... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T19:01+0300
2021-12-10T19:01+0300
2021-12-10T19:01+0300
ekonomi
türkiye
enflasyon
gıda
zam
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stok
bim
market
stokçuluk
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Zamlı fiyat listesinde 250 gram tereyağının fiyatı 18.90'dan 29.90'a, 600 gram beyaz peynirin fiyatı ise 34.50'den 50.75'e, 1 litre sütün fiyatı 5.9'dan 9.9'a, 1,5 kilogram yoğurdun fiyatı 10.5'tan 15.5 liraya çıktı.Ulusal Süt Konseyi, 8 Aralık'tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatının yüzde 46,9 artırılarak 4,70 TL olacağını açıklamıştı.Kurdaki artışlar nedeniyle stok yapanları uyaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211208/zamlar-gidada-ambalaji-sadelestirip-gramaji-kucultecek-1051577790.html
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türkiye, enflasyon, gıda, zam, liste, stok, bim, market, stokçuluk
BİM'deki ürünlere zam geldi
Ucuzluğu ile bilinen market zinciri BİM'in ürünlerine gelen zamma ait listeler sosyal medyada paylaşıldı. Başta süt ve süt ürünleri olmak üzere birçok ürüne zam yapıldı.
Zamlı fiyat listesinde 250 gram tereyağının fiyatı 18.90'dan 29.90'a, 600 gram beyaz peynirin fiyatı ise 34.50'den 50.75'e, 1 litre sütün fiyatı 5.9'dan 9.9'a, 1,5 kilogram yoğurdun fiyatı 10.5'tan 15.5 liraya çıktı.
Ulusal Süt Konseyi, 8 Aralık'tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatının yüzde 46,9 artırılarak 4,70 TL olacağını açıklamıştı.
Kurdaki artışlar nedeniyle stok yapanları uyaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz" demişti.