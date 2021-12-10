https://tr.sputniknews.com/20211210/bimdeki-urunlere-zam-geldi-1051653797.html

BİM'deki ürünlere zam geldi

BİM'deki ürünlere zam geldi

Ucuzluğu ile bilinen market zinciri BİM'in ürünlerine gelen zamma ait listeler sosyal medyada paylaşıldı. Başta süt ve süt ürünleri olmak üzere birçok ürüne... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T19:01+0300

2021-12-10T19:01+0300

2021-12-10T19:01+0300

ekonomi

türkiye

enflasyon

gıda

zam

liste

stok

bim

market

stokçuluk

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Zamlı fiyat listesinde 250 gram tereyağının fiyatı 18.90'dan 29.90'a, 600 gram beyaz peynirin fiyatı ise 34.50'den 50.75'e, 1 litre sütün fiyatı 5.9'dan 9.9'a, 1,5 kilogram yoğurdun fiyatı 10.5'tan 15.5 liraya çıktı.Ulusal Süt Konseyi, 8 Aralık'tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatının yüzde 46,9 artırılarak 4,70 TL olacağını açıklamıştı.Kurdaki artışlar nedeniyle stok yapanları uyaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211208/zamlar-gidada-ambalaji-sadelestirip-gramaji-kucultecek-1051577790.html

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