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Britanya Yüksek Mahkemesi Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi
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https://tr.sputniknews.com/20211210/britanya-yuksek-mahkemesi-assangein-abdye-iadesine-karar-verdi-1051641150.html
Britanya Yüksek Mahkemesi Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi
Britanya Yüksek Mahkemesi Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi
ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgeleri yayımlayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında Britanya Yüksek Mahkemesi'nden... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T13:23+0300
2021-12-10T13:33+0300
dünya
julian assange
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Britanya'da alt mahkemenin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini reddeden kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıyan ABD hükümeti, temyiz davasını kazandı.Britanya Yüksek Mahkemesi, iadesi yönünde karar vererek, ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgelerini yayımlamış Assange'ın Amerikan topraklarında casusluk suçlamasıyla yargılanmasına kapıyı açtı. 50 yaşındaki Avustralya vatandaşı, ABD'de hakkındaki suçlamalardan mahkum edilirse, ömrünü demir parmaklıklar ardında ya da başka bir hapis halinde tamamlayabilir.
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julian assange

Britanya Yüksek Mahkemesi Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi

13:23 10.12.2021 (güncellendi: 13:33 10.12.2021)
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ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgeleri yayımlayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında Britanya Yüksek Mahkemesi'nden 'ölüm ilanı' gibi karar çıktı: ABD'ye iade edilecek.
Britanya'da alt mahkemenin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini reddeden kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıyan ABD hükümeti, temyiz davasını kazandı.
Britanya Yüksek Mahkemesi, iadesi yönünde karar vererek, ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgelerini yayımlamış Assange'ın Amerikan topraklarında casusluk suçlamasıyla yargılanmasına kapıyı açtı. 50 yaşındaki Avustralya vatandaşı, ABD'de hakkındaki suçlamalardan mahkum edilirse, ömrünü demir parmaklıklar ardında ya da başka bir hapis halinde tamamlayabilir.
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