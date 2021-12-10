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Rusya: Britanya Yüksek Mahkemesi'nin Assange kararı utanç verici
Rusya: Britanya Yüksek Mahkemesi'nin Assange kararı utanç verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Britanya Yüksek Mahkemesi’nin WikiLeaks kurucusu Assange’ın ABD'ye iadesi için temyiz başvurusunu kabul etmesini... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T14:25+0300
2021-12-10T14:42+0300
abd
rusya
julian assange
britanya
iade
temyiz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Britanya Yüksek Mahkemesi’ne açtığı ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın iadesinin talep edildiği temyiz başvurusunu kazanmasıyla ilgili Telegram’dan açıklamada bulundu. Zaharova, “Gazeteci ve kamuya mal olmuş kişi hakkında siyasi dava çerçevesinde verilen bu utanç verici karar, Anglo-sakson tandeminin yamyam dünya görüşünün bir başka tezahürü. Batı, Uluslararası İnsan Hakları Günü’nü ve ‘Demokrasi Zirvesi’nin bitişini layığıyla kutladı” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/britanya-yuksek-mahkemesi-assangein-abdye-iadesine-karar-verdi-1051641150.html
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abd, rusya, julian assange, britanya, iade, temyiz

Rusya: Britanya Yüksek Mahkemesi'nin Assange kararı utanç verici

14:25 10.12.2021 (güncellendi: 14:42 10.12.2021)
© REUTERS / HENRY NICHOLLSJulian Assange
Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Britanya Yüksek Mahkemesi’nin WikiLeaks kurucusu Assange’ın ABD'ye iadesi için temyiz başvurusunu kabul etmesini 'utanç verici' olarak niteledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Britanya Yüksek Mahkemesi’ne açtığı ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın iadesinin talep edildiği temyiz başvurusunu kazanmasıyla ilgili Telegram’dan açıklamada bulundu.
Zaharova, “Gazeteci ve kamuya mal olmuş kişi hakkında siyasi dava çerçevesinde verilen bu utanç verici karar, Anglo-sakson tandeminin yamyam dünya görüşünün bir başka tezahürü. Batı, Uluslararası İnsan Hakları Günü’nü ve ‘Demokrasi Zirvesi’nin bitişini layığıyla kutladı” ifadelerini kullandı.
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın gözaltına alındıktan sonraki ilk fotoğrafı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
DÜNYA
Britanya Yüksek Mahkemesi, Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine karar verdi
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