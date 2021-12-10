Rusya: Britanya Yüksek Mahkemesi'nin Assange kararı utanç verici

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Britanya Yüksek Mahkemesi’ne açtığı ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın iadesinin talep edildiği temyiz başvurusunu kazanmasıyla ilgili Telegram’dan açıklamada bulundu. Zaharova, “Gazeteci ve kamuya mal olmuş kişi hakkında siyasi dava çerçevesinde verilen bu utanç verici karar, Anglo-sakson tandeminin yamyam dünya görüşünün bir başka tezahürü. Batı, Uluslararası İnsan Hakları Günü’nü ve ‘Demokrasi Zirvesi’nin bitişini layığıyla kutladı” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Britanya Yüksek Mahkemesi’nin WikiLeaks kurucusu Assange’ın ABD'ye iadesi için temyiz başvurusunu kabul etmesini 'utanç verici' olarak niteledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Britanya Yüksek Mahkemesi’ne açtığı ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın iadesinin talep edildiği temyiz başvurusunu kazanmasıyla ilgili Telegram’dan açıklamada bulundu.
Zaharova, “Gazeteci ve kamuya mal olmuş kişi hakkında siyasi dava çerçevesinde verilen bu utanç verici karar, Anglo-sakson tandeminin yamyam dünya görüşünün bir başka tezahürü. Batı, Uluslararası İnsan Hakları Günü’nü ve ‘Demokrasi Zirvesi’nin bitişini layığıyla kutladı” ifadelerini kullandı.