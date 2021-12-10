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https://tr.sputniknews.com/20211210/bulgaristanda-koalisyon-hukumeti-icin-dortlu-mutabakat-imzalandi-1051655351.html
Bulgaristan'da koalisyon hükümeti için dörtlü mutabakat imzalandı
Bulgaristan'da koalisyon hükümeti için dörtlü mutabakat imzalandı
Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan erken gelen seçimin ardından oluşturulan parlamentoda temsil bulan 4 siyasi parti arasında koalisyon hükümetinin kurulması... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T20:12+0300
2021-12-10T20:13+0300
dünya
bulgaristan
seçim
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 240 üyeli 47. Dönem Parlamentoda 67 kişilik en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Kiril Petkov'a 11 Aralık'ta kabine kurma görevi vereceğini duyurdu.Kiril Petkov'un oluşturduğu ve yarın kamuoyuna resmen tanıtılacak kabine taslağında 5'i başbakan yardımcısı toplam 20 bakan yer alacak.Yeni hükümet koalisyonuna 47. Dönem Parlamentoda temsili olan 4 siyasi güç katılacak.Koalisyonda PP'nin yanı sıra parlamentoda eski Komünist Partinin geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), popülist Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ve kent soylu sağcı güçlerin Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yer alacak.Koalisyon ortakları arasında yapılan mutabakat zaptına göre kabinede PP 10, BSP ve İTN 4'er ve DB 3 bakanlık koltuğuna sahip olacak.Yeni hükümetin dışişleri bakanlığına aday gösterilen İTN'li Teodora Gençovska daha önce aynı parti adına iki kez ulaştırma bakanlığına aday gösterilmişti.Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu ve halihazırda ülkeyi yöneten teknokratlar hükümetinin Başbakanı Stefan Yanev'e yeni koalisyon hükümetinde PP kotasından Savunma Bakanlığı görevi verilirken, kabinedeki İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ve Eğitim Bakanı Nikolay Denkov aynı kotadan yeni hükümette de görevlerini sürdürecek.HÖH partisi muhalefette kalacakBu arada PP ve koalisyon ortakları, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu ve parlamentoda ikinci büyük siyasi güç konumundaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve popülist Yeniden Doğuş partisi görüşmelere katmamıştı. Söz konusu 3 parti muhalefette kalacak.Başbakan adayı Kiril Petkov'un hükümeti ile ilgili güven oylamasının 13 Aralık'taki olağanüstü parlamento oturumunda yapılması bekleniyor.Dörtlü koalisyon ortakları mecliste toplam 134 sandalyeye sahip. Yeni kabinenin güvenoyu alması için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.Bulgaristan'da bu yıl halk genel seçim için 3 kez sandık başına gitmişti. Ülkede 4 Nisan ve 11 Temmuz'da yapılan genel seçimlerin ardından parlamentodaki güçler arasındaki siyasi zıtlaşmalar yüzünden hükümet kurulamamıştı. 14 Kasım'da yapılan son erken genel seçimin ardından meclise yüzde 4'lük barajı 7 siyasi parti aşmayı başarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211121/bulgaristan-cumhurbaskani-radev-ilk-kez-resmen-kabul-etti-kirim-rusya-topragi-1051001184.html
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bulgaristan, seçim, cumhurbaşkanı

Bulgaristan'da koalisyon hükümeti için dörtlü mutabakat imzalandı

20:12 10.12.2021 (güncellendi: 20:13 10.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBulgaristan- Seçim
Bulgaristan- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Sputnik
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Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan erken gelen seçimin ardından oluşturulan parlamentoda temsil bulan 4 siyasi parti arasında koalisyon hükümetinin kurulması için mutabakat imzalandı.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 240 üyeli 47. Dönem Parlamentoda 67 kişilik en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Kiril Petkov'a 11 Aralık'ta kabine kurma görevi vereceğini duyurdu.
Kiril Petkov'un oluşturduğu ve yarın kamuoyuna resmen tanıtılacak kabine taslağında 5'i başbakan yardımcısı toplam 20 bakan yer alacak.
Yeni hükümet koalisyonuna 47. Dönem Parlamentoda temsili olan 4 siyasi güç katılacak.
Koalisyonda PP'nin yanı sıra parlamentoda eski Komünist Partinin geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), popülist Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ve kent soylu sağcı güçlerin Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yer alacak.
Koalisyon ortakları arasında yapılan mutabakat zaptına göre kabinede PP 10, BSP ve İTN 4'er ve DB 3 bakanlık koltuğuna sahip olacak.
Yeni hükümetin dışişleri bakanlığına aday gösterilen İTN'li Teodora Gençovska daha önce aynı parti adına iki kez ulaştırma bakanlığına aday gösterilmişti.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu ve halihazırda ülkeyi yöneten teknokratlar hükümetinin Başbakanı Stefan Yanev'e yeni koalisyon hükümetinde PP kotasından Savunma Bakanlığı görevi verilirken, kabinedeki İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ve Eğitim Bakanı Nikolay Denkov aynı kotadan yeni hükümette de görevlerini sürdürecek.

HÖH partisi muhalefette kalacak

Bu arada PP ve koalisyon ortakları, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu ve parlamentoda ikinci büyük siyasi güç konumundaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve popülist Yeniden Doğuş partisi görüşmelere katmamıştı. Söz konusu 3 parti muhalefette kalacak.
Başbakan adayı Kiril Petkov'un hükümeti ile ilgili güven oylamasının 13 Aralık'taki olağanüstü parlamento oturumunda yapılması bekleniyor.
Dörtlü koalisyon ortakları mecliste toplam 134 sandalyeye sahip. Yeni kabinenin güvenoyu alması için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.
Bulgaristan'da bu yıl halk genel seçim için 3 kez sandık başına gitmişti. Ülkede 4 Nisan ve 11 Temmuz'da yapılan genel seçimlerin ardından parlamentodaki güçler arasındaki siyasi zıtlaşmalar yüzünden hükümet kurulamamıştı. 14 Kasım'da yapılan son erken genel seçimin ardından meclise yüzde 4'lük barajı 7 siyasi parti aşmayı başarmıştı.
Rumen Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
DÜNYA
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ilk kez resmen kabul etti: Kırım, Rusya toprağı
21 Kasım, 11:16
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