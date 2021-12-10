Burak Elmas: Türkiye için mücadele ediyoruz, Türkiye için bu puanları aldık

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.Burak Elmas, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Oyuncularımız da yapıyor. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de de izin verilirse daha iyi şeyler de yapacağız" diye konuştu.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın Lazio maçı beraberliği ile grup lideri olarak son 16 turuna yükselmesine ilişkin olarak, "Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye için bu puanları aldık. Daha işimiz yeni başlıyor, bitmedi. Bazı şeylere rağmen Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" yorumunda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Burak Elmas, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Oyuncularımız da yapıyor. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de de izin verilirse daha iyi şeyler de yapacağız" diye konuştu.