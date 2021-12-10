https://tr.sputniknews.com/20211210/burak-elmas-turkiye-icin-mucadele-ediyoruz-turkiye-icin-bu-puanlari-aldik-1051630234.html

Burak Elmas: Türkiye için mücadele ediyoruz, Türkiye için bu puanları aldık

Burak Elmas: Türkiye için mücadele ediyoruz, Türkiye için bu puanları aldık

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın Lazio maçı beraberliği ile grup lideri olarak son 16 turuna yükselmesine ilişkin olarak, "Türkiye... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T01:48+0300

2021-12-10T01:48+0300

2021-12-10T01:48+0300

spor

burak elmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045067872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ebce611368791935f359080106742a7b.jpg

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.Burak Elmas, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Oyuncularımız da yapıyor. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de de izin verilirse daha iyi şeyler de yapacağız" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

burak elmas