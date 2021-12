https://tr.sputniknews.com/20211210/chpli-agbaba-tuikin-dusurdugu-issizligi-iskur-yukseltmeye-devam-ediyor-1051637059.html

CHP'li Ağbaba: TÜİK'in düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK'in düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor" dedi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK’İN Ekim ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. 'TÜİK’E göre işsizliğin düşmediğini aksine her geçen ay arttığını' belirten Ağbaba, ’’TÜİK’İN her ay düşürdüğü işsizliği, İŞKUR yükseltmeye devam ediyor. Devletin iki kurumu her ay birbirini yalanlamaya devam ediyor. TÜİK’İN her ay açıkladığı gerçek dışı bir veriyi, İŞKUR kendine kayıtlı işsizlerle çürütüyor’’ ifadesinde bulundu.'İşsiz sayısı 75 bin kişi azalmadı, 114 bin kişi arttı'TÜİK açıklamaları ile işsizlik rakamlarının birbirini tutmadığını öne süren Ağbaba, şunları da ifade etti:'TÜİK kendi içinde de çelişkiye düşmüş durumda'Tüik'in verilerinin kendi içinde de çelişkili olduğunu iddia eden Ağbaba, "Bunun yanı sıra TÜİK dar tanımlı işsizliğin Ekim ayında 0.2 puan azalarak iddia ederken öte yandan yine kendi verilerinde gerçek işsizliğin de arttığını söylüyor. Ama aynı verilerde TÜİK gerçek yani geniş tanımlı işsizliğin ise 1 puan artarak yüzde 22.8’e yükseldiğini açıklıyor. Bir başka deyişle TÜİK, kendi verilerinde kendisini de yalanlamaya devam ediyor. TÜİK’İN kendi verisine kendisinin bile inanmadığı içler acısı hali ne yazık ki devam ediyor" dedi.

