https://tr.sputniknews.com/20211210/chpli-agbaba-tuikin-dusurdugu-issizligi-iskur-yukseltmeye-devam-ediyor-1051637059.html
CHP'li Ağbaba: TÜİK'in düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor
CHP'li Ağbaba: TÜİK'in düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK'in düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor" dedi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T11:40+0300
2021-12-10T11:40+0300
2021-12-10T11:50+0300
ekonomi
chp
tüik
enflasyon
veli ağbaba
işsizlik
işkur
türkiye istatistik kurumu (tüik)
zam
ekonomi
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CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK’İN Ekim ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. 'TÜİK’E göre işsizliğin düşmediğini aksine her geçen ay arttığını' belirten Ağbaba, ’’TÜİK’İN her ay düşürdüğü işsizliği, İŞKUR yükseltmeye devam ediyor. Devletin iki kurumu her ay birbirini yalanlamaya devam ediyor. TÜİK’İN her ay açıkladığı gerçek dışı bir veriyi, İŞKUR kendine kayıtlı işsizlerle çürütüyor’’ ifadesinde bulundu.'İşsiz sayısı 75 bin kişi azalmadı, 114 bin kişi arttı'TÜİK açıklamaları ile işsizlik rakamlarının birbirini tutmadığını öne süren Ağbaba, şunları da ifade etti:'TÜİK kendi içinde de çelişkiye düşmüş durumda'Tüik'in verilerinin kendi içinde de çelişkili olduğunu iddia eden Ağbaba, "Bunun yanı sıra TÜİK dar tanımlı işsizliğin Ekim ayında 0.2 puan azalarak iddia ederken öte yandan yine kendi verilerinde gerçek işsizliğin de arttığını söylüyor. Ama aynı verilerde TÜİK gerçek yani geniş tanımlı işsizliğin ise 1 puan artarak yüzde 22.8’e yükseldiğini açıklıyor. Bir başka deyişle TÜİK, kendi verilerinde kendisini de yalanlamaya devam ediyor. TÜİK’İN kendi verisine kendisinin bile inanmadığı içler acısı hali ne yazık ki devam ediyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211210/ekim-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1051634596.html
https://tr.sputniknews.com/20211208/chpden-tuik-hakkinda-suc-duyurusu-resmi-belgede-sahtecilik-sucu-islemislerdir-1051557931.html
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chp, tüik, enflasyon, veli ağbaba, işsizlik, işkur, türkiye istatistik kurumu (tüik), zam, ekonomi, gıda enflasyonu, fiyat
CHP'li Ağbaba: TÜİK'in düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor
11:40 10.12.2021 (güncellendi: 11:50 10.12.2021)
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK'in düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor" dedi.
CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK’İN Ekim ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. 'TÜİK’E göre işsizliğin düşmediğini aksine her geçen ay arttığını' belirten Ağbaba, ’’TÜİK’İN her ay düşürdüğü işsizliği, İŞKUR yükseltmeye devam ediyor. Devletin iki kurumu her ay birbirini yalanlamaya devam ediyor. TÜİK’İN her ay açıkladığı gerçek dışı bir veriyi, İŞKUR kendine kayıtlı işsizlerle çürütüyor’’ ifadesinde bulundu.
'İşsiz sayısı 75 bin kişi azalmadı, 114 bin kişi arttı'
TÜİK açıklamaları ile işsizlik rakamlarının birbirini tutmadığını öne süren Ağbaba, şunları da ifade etti:
"TÜİK, işsiz sayısının Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi olduğunu iddia ediyor. Lakin devletin bir başka kurumu İŞKUR ise Eylül ayından Ekim ayına işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısındaki artışın 114 bin olduğunu açıklıyor. İŞKUR’A işsizlik ödeneği başvurusundan bulunan işsizlerin sayısı Eylül ayında 15 milyon 375 bin kişi iken, bu sayı Ekim ayında 15 milyon 489 bin kişiye çıkmıştır. Yani İŞKUR verilerine göre işsiz sayısındaki artış 114 bindir. TÜİK ile İŞKUR arasında aylardır devam eden tezatlık, Ekim ayında da devam etmiştir. Devletin iki kurumu işsizlik verileri üzerinden aylardır birbirlerini yalanlamaya devam etmektedir. Kendisine kayıtlı işsizleri ve işsizlik ödeneğine başvuran sayısın açıklayan İŞKUR, TÜİK’İN anketli ve makyajlı verilerine göre daha güvenilirdir."
'TÜİK kendi içinde de çelişkiye düşmüş durumda'
Tüik'in verilerinin kendi içinde de çelişkili olduğunu iddia eden Ağbaba, "Bunun yanı sıra TÜİK dar tanımlı işsizliğin Ekim ayında 0.2 puan azalarak iddia ederken öte yandan yine kendi verilerinde gerçek işsizliğin de arttığını söylüyor. Ama aynı verilerde TÜİK gerçek yani geniş tanımlı işsizliğin ise 1 puan artarak yüzde 22.8’e yükseldiğini açıklıyor. Bir başka deyişle TÜİK, kendi verilerinde kendisini de yalanlamaya devam ediyor. TÜİK’İN kendi verisine kendisinin bile inanmadığı içler acısı hali ne yazık ki devam ediyor" dedi.