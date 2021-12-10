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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211210/chpli-karaca-yeterli-beslenememe-de-insan-hakki-ihlali-bir-aylik-cay-simit-asgari-ucretten-fazla-1051642298.html
CHP’li Karaca: Yeterli beslenememe de insan hakkı ihlali, bir aylık çay simit asgari ücretten fazla
CHP’li Karaca: Yeterli beslenememe de insan hakkı ihlali, bir aylık çay simit asgari ücretten fazla
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulü nedeni ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. İnsan Hakları Günde Sputnik’e konuşan CHP Genel... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T13:49+0300
2021-12-10T13:50+0300
ekonomi
chp
enflasyon
asgari ücret
insan hakları
kriz
açlık sınırı
hükümet
asgari geçim
gülizar biçer karaca
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Irk, dil ve din ayrımı gözetmeden bütün insanların temel haklarını beyan eden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Pek çok ülkenin bu bildiriyi kabul etmesiyle de dünya genelinde her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başladı. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İnsan Hakları Günü'nde Sputnik’e Türkiye’deki insan hakları ihlallerini değerlendirdi. Karaca “Yaşanan zamlarla birlikte sağlıklı ve yeterli beslenme hakkının ihlal edildiğine” dikkat çekti.‘Simit 3 TL’Asgari ücret üzerinden 4 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay simit tüketmesini öngören bir hesaplama yapan Karaca “Bir simit 3 lira. Asgari ücretle geçinen bir 4 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay ve simit tükettiğini düşünürsek, asgari ücret 2 bin 800 lira, Çay simidin maliyeti ise 3 bin 100 lirayı buluyor. Bugün toplumda çalışan kesimin yüzde 47'si asgari ücretle çalışıyor. Bunun yanında barınma hakkı yok, sağlık hakkı yok, eğitim hakkı yok. Bunun hiçbirisi yok. Beslenme hakkı dediğimiz zaman sağlıklı ve gelişmesini önceleyecek bir beslenme hakkından bahsediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bundan bahsediyor. Peki bunu sağlaması gereken kim? Devlet yani devleti yöneten iktidar” ifadelerini kullandı.‘Çocuklarda gelişim geriliği görünüyor’Yetersiz beslenmenin doğuracağı sıkıntılar hakkında da değerlendirme yapan Karaca “Türkiye bugün bu hükümet döneminde, çocukların yeterli beslenemediği için çok ciddi gelişim geriliği yaşadığı bir ülke haline gelmiştir. Bir anne çocuğuna içirecek süt bulmadığı, yedirecek mama bulmadığı için çocuğunu şekerli su ile besleme zorunda kaldığı bir Türkiye haline geldik. Ekonomik buhranın sonucu olan hak ihlallerinin başından bu geliyor” dedi.‘İşsizlik de hak ihlali’Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile yaşanan ihlallerinden bir diğerinin de işsizlik olduğunun altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 23. maddesi onurlu bir yaşam sürecek şekilde iş olanakları yaşatmak zorundasın diyor. Çalışma koşullarına uygun bir ortamı yaratmak devletin görevidir diyor. Bugün Türkiye’de genç işsizlik dahil olmak üzere 84 Milyon yurttaşın yarıdan fazlasının işsizliğin pençesinde ise, eğitimli üniversiteyi bitirmiş gençler büyük bir kısmı işsiz ve iş aramaktan umudunu kestiği bir ülke ise en ağır insan haklarından birisi de budur” değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/ankarada-simit-3-tl-oldu-para-kazanmak-icin-degil-ayakta-kalmak-icin-zam-yapiyoruz-1051296052.html
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chp, enflasyon, asgari ücret, insan hakları, kriz, açlık sınırı, hükümet, asgari geçim, gülizar biçer karaca, simit, geçim

CHP’li Karaca: Yeterli beslenememe de insan hakkı ihlali, bir aylık çay simit asgari ücretten fazla

13:49 10.12.2021 (güncellendi: 13:50 10.12.2021)
© AAÇay simit / açlık sınırı
Çay simit / açlık sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulü nedeni ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. İnsan Hakları Günde Sputnik’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca “Yeterli beslenmemenin de insan hakkı ihlali olduğunu” söyledi.
Irk, dil ve din ayrımı gözetmeden bütün insanların temel haklarını beyan eden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Pek çok ülkenin bu bildiriyi kabul etmesiyle de dünya genelinde her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başladı.
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İnsan Hakları Günü'nde Sputnik’e Türkiye’deki insan hakları ihlallerini değerlendirdi. Karaca “Yaşanan zamlarla birlikte sağlıklı ve yeterli beslenme hakkının ihlal edildiğine” dikkat çekti.

‘Simit 3 TL’

Asgari ücret üzerinden 4 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay simit tüketmesini öngören bir hesaplama yapan Karaca “Bir simit 3 lira. Asgari ücretle geçinen bir 4 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay ve simit tükettiğini düşünürsek, asgari ücret 2 bin 800 lira, Çay simidin maliyeti ise 3 bin 100 lirayı buluyor. Bugün toplumda çalışan kesimin yüzde 47'si asgari ücretle çalışıyor. Bunun yanında barınma hakkı yok, sağlık hakkı yok, eğitim hakkı yok. Bunun hiçbirisi yok. Beslenme hakkı dediğimiz zaman sağlıklı ve gelişmesini önceleyecek bir beslenme hakkından bahsediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bundan bahsediyor. Peki bunu sağlaması gereken kim? Devlet yani devleti yöneten iktidar” ifadelerini kullandı.
Ankara Simidi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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Ankara’da simit 3 TL oldu: ‘Para kazanmak için değil ayakta kalmak için zam yapıyoruz’
30 Kasım, 16:07

‘Çocuklarda gelişim geriliği görünüyor’

Yetersiz beslenmenin doğuracağı sıkıntılar hakkında da değerlendirme yapan Karaca “Türkiye bugün bu hükümet döneminde, çocukların yeterli beslenemediği için çok ciddi gelişim geriliği yaşadığı bir ülke haline gelmiştir. Bir anne çocuğuna içirecek süt bulmadığı, yedirecek mama bulmadığı için çocuğunu şekerli su ile besleme zorunda kaldığı bir Türkiye haline geldik. Ekonomik buhranın sonucu olan hak ihlallerinin başından bu geliyor” dedi.

‘İşsizlik de hak ihlali’

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile yaşanan ihlallerinden bir diğerinin de işsizlik olduğunun altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 23. maddesi onurlu bir yaşam sürecek şekilde iş olanakları yaşatmak zorundasın diyor. Çalışma koşullarına uygun bir ortamı yaratmak devletin görevidir diyor. Bugün Türkiye’de genç işsizlik dahil olmak üzere 84 Milyon yurttaşın yarıdan fazlasının işsizliğin pençesinde ise, eğitimli üniversiteyi bitirmiş gençler büyük bir kısmı işsiz ve iş aramaktan umudunu kestiği bir ülke ise en ağır insan haklarından birisi de budur” değerlendirmesini yaptı.
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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