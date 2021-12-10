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Çin'de devlete bağlı haber sitesi: Komünist Parti üyeleri en az üç çocuk yapmalı
Çin'de devlete bağlı haber sitesi: Komünist Parti üyeleri en az üç çocuk yapmalı
Çin'deki bir devlet haber sitesinde yayınlanan bir başyazıda, Komünist Parti üyelerinin 'ülkenin nüfus artışındaki sorumluluğu üstlenerek' üç çocuk yapmaları... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T11:40+0300
2021-12-10T11:40+0300
2021-12-10T11:44+0300
dünya
çin
çin komünist partisi (çkp)
nüfus
yaşlı nüfus
üç çocuk
nüfus planlaması
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Pekin yönetimi düşen doğum oranlarını ele almaya çalışırken, Çin'de devlete ait bir haber sitesinde yayınlanan başyazıda 'Komünist parti üyelerinin ülkenin iyiliği için üç çocuk sahibi olmak zorunda oldukları' ifade edildi.İlk olarak geçen ay yayınlanan ancak bu hafta internet üzerinde viral olan yazı, özellikle Çinli internet kullanıcılarından büyük bir ilgi gördü. Milyonlarca paylaşım, görüntülenme ve yorum alan yazı, ilginin giderek büyümesi üzerine yayından kaldırıldı.China Reports Network'ün yayınladığı başyazıda, yaklaşık 95 milyon üyeye sahip Komünist Parti'nin her üyesinin 'ülkedeki nüfus artışının sorumluluğunu ve gereklerini omuzlayarak, üç çocuk politikasına dair harekete geçmesi gerektiği' belirtildi ve şöyle denildi:Yazıya dair paylaşımlar silinse de, ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya ve milyonlarca kişinin gönderi paylaştığı etiketler altında konuşulmaya devam ediyor. Çin yaşlanmakta olan bir nüfus ve düşen doğum oranlarıyla önemli bir demografik krizle karşı karşıya. Nüfusun yüzde 18'inin 60 yaş üzerinde olduğu ülkede, 2020 yılında 1000 kişi başına 8.5 doğum yaşanırken, bu sayı on yıllardan beri ilk kez 10'un altına düşmüş oldu. 1978'de bu rakam 1000'de 18'den fazlaydı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/elon-musk-insanlar-daha-fazla-cocuk-yapmazsa-medeniyet-cokecek-1051563106.html
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çin, çin komünist partisi (çkp), nüfus, yaşlı nüfus, üç çocuk, nüfus planlaması
Çin'de devlete bağlı haber sitesi: Komünist Parti üyeleri en az üç çocuk yapmalı
11:40 10.12.2021 (güncellendi: 11:44 10.12.2021)
Çin'deki bir devlet haber sitesinde yayınlanan bir başyazıda, Komünist Parti üyelerinin 'ülkenin nüfus artışındaki sorumluluğu üstlenerek' üç çocuk yapmaları gerektiği ifade edildi.
Pekin yönetimi düşen doğum oranlarını ele almaya çalışırken, Çin'de devlete ait bir haber sitesinde yayınlanan başyazıda 'Komünist parti üyelerinin ülkenin iyiliği için üç çocuk sahibi olmak zorunda oldukları' ifade edildi.
İlk olarak geçen ay yayınlanan ancak bu hafta internet üzerinde viral olan yazı, özellikle Çinli internet kullanıcılarından büyük bir ilgi gördü. Milyonlarca paylaşım, görüntülenme ve yorum alan yazı, ilginin giderek büyümesi üzerine yayından kaldırıldı.
China Reports Network'ün yayınladığı başyazıda, yaklaşık 95 milyon üyeye sahip Komünist Parti'nin her üyesinin 'ülkedeki nüfus artışının sorumluluğunu ve gereklerini omuzlayarak, üç çocuk politikasına dair harekete geçmesi gerektiği' belirtildi ve şöyle denildi:
"Hiçbir parti üyesi evlenmemek, çocuk yapmamak için objektif veya şahsi bir mazeret ileri sürmemeli, bir veya iki çocuk sahibi olmak için hiçbir mazeret kullanmamalı."
Yazıya dair paylaşımlar silinse de, ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya ve milyonlarca kişinin gönderi paylaştığı etiketler altında konuşulmaya devam ediyor.
Çin yaşlanmakta olan bir nüfus ve düşen doğum oranlarıyla önemli bir demografik krizle karşı karşıya. Nüfusun yüzde 18'inin 60 yaş üzerinde olduğu ülkede, 2020 yılında 1000 kişi başına 8.5 doğum yaşanırken, bu sayı on yıllardan beri ilk kez 10'un altına düşmüş oldu. 1978'de bu rakam 1000'de 18'den fazlaydı.