Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211210/cinde-devlete-bagli-haber-sitesi-komunist-partisi-uyeleri-en-az-uc-cocuk-yapmali-1051636936.html
Çin'de devlete bağlı haber sitesi: Komünist Parti üyeleri en az üç çocuk yapmalı
Çin'de devlete bağlı haber sitesi: Komünist Parti üyeleri en az üç çocuk yapmalı
Çin'deki bir devlet haber sitesinde yayınlanan bir başyazıda, Komünist Parti üyelerinin 'ülkenin nüfus artışındaki sorumluluğu üstlenerek' üç çocuk yapmaları... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T11:40+0300
2021-12-10T11:44+0300
dünya
çin
çin komünist partisi (çkp)
nüfus
yaşlı nüfus
üç çocuk
nüfus planlaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042678234_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_42e4b51146b3775e7227830d66bc6693.jpg
Pekin yönetimi düşen doğum oranlarını ele almaya çalışırken, Çin'de devlete ait bir haber sitesinde yayınlanan başyazıda 'Komünist parti üyelerinin ülkenin iyiliği için üç çocuk sahibi olmak zorunda oldukları' ifade edildi.İlk olarak geçen ay yayınlanan ancak bu hafta internet üzerinde viral olan yazı, özellikle Çinli internet kullanıcılarından büyük bir ilgi gördü. Milyonlarca paylaşım, görüntülenme ve yorum alan yazı, ilginin giderek büyümesi üzerine yayından kaldırıldı.China Reports Network'ün yayınladığı başyazıda, yaklaşık 95 milyon üyeye sahip Komünist Parti'nin her üyesinin 'ülkedeki nüfus artışının sorumluluğunu ve gereklerini omuzlayarak, üç çocuk politikasına dair harekete geçmesi gerektiği' belirtildi ve şöyle denildi:Yazıya dair paylaşımlar silinse de, ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya ve milyonlarca kişinin gönderi paylaştığı etiketler altında konuşulmaya devam ediyor. Çin yaşlanmakta olan bir nüfus ve düşen doğum oranlarıyla önemli bir demografik krizle karşı karşıya. Nüfusun yüzde 18'inin 60 yaş üzerinde olduğu ülkede, 2020 yılında 1000 kişi başına 8.5 doğum yaşanırken, bu sayı on yıllardan beri ilk kez 10'un altına düşmüş oldu. 1978'de bu rakam 1000'de 18'den fazlaydı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/elon-musk-insanlar-daha-fazla-cocuk-yapmazsa-medeniyet-cokecek-1051563106.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042678234_156:0:1045:667_1920x0_80_0_0_69ff87ddf71c5d7e468f9d76ef24f8cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin komünist partisi (çkp), nüfus, yaşlı nüfus, üç çocuk, nüfus planlaması

Çin'de devlete bağlı haber sitesi: Komünist Parti üyeleri en az üç çocuk yapmalı

11:40 10.12.2021 (güncellendi: 11:44 10.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterSiyah bebek, bebek resmi
Siyah bebek, bebek resmi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Çin'deki bir devlet haber sitesinde yayınlanan bir başyazıda, Komünist Parti üyelerinin 'ülkenin nüfus artışındaki sorumluluğu üstlenerek' üç çocuk yapmaları gerektiği ifade edildi.
Pekin yönetimi düşen doğum oranlarını ele almaya çalışırken, Çin'de devlete ait bir haber sitesinde yayınlanan başyazıda 'Komünist parti üyelerinin ülkenin iyiliği için üç çocuk sahibi olmak zorunda oldukları' ifade edildi.
İlk olarak geçen ay yayınlanan ancak bu hafta internet üzerinde viral olan yazı, özellikle Çinli internet kullanıcılarından büyük bir ilgi gördü. Milyonlarca paylaşım, görüntülenme ve yorum alan yazı, ilginin giderek büyümesi üzerine yayından kaldırıldı.
China Reports Network'ün yayınladığı başyazıda, yaklaşık 95 milyon üyeye sahip Komünist Parti'nin her üyesinin 'ülkedeki nüfus artışının sorumluluğunu ve gereklerini omuzlayarak, üç çocuk politikasına dair harekete geçmesi gerektiği' belirtildi ve şöyle denildi:
"Hiçbir parti üyesi evlenmemek, çocuk yapmamak için objektif veya şahsi bir mazeret ileri sürmemeli, bir veya iki çocuk sahibi olmak için hiçbir mazeret kullanmamalı."
Yazıya dair paylaşımlar silinse de, ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya ve milyonlarca kişinin gönderi paylaştığı etiketler altında konuşulmaya devam ediyor.
Çin yaşlanmakta olan bir nüfus ve düşen doğum oranlarıyla önemli bir demografik krizle karşı karşıya. Nüfusun yüzde 18'inin 60 yaş üzerinde olduğu ülkede, 2020 yılında 1000 kişi başına 8.5 doğum yaşanırken, bu sayı on yıllardan beri ilk kez 10'un altına düşmüş oldu. 1978'de bu rakam 1000'de 18'den fazlaydı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
YAŞAM
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek
8 Aralık, 13:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:49Putin: 1990’lı yıllarda Rus hükümetinde CIA çalışanları vardı
11:40CHP'li Ağbaba: TÜİK'in düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor
11:40Çin'de devlete bağlı haber sitesi: Komünist Parti üyeleri en az üç çocuk yapmalı
11:38Koronavirüs tedavisi gören aşısız çift, 10 gün arayla öldü
11:37İmamoğlu'dan Soylu tepkisi: Yalan konuşuyorlar, hukuk önünde hakkımı arayacağım
11:34Uğur Şahin: Üçüncü doz aşının, Omicron nedeniyle üç ay sonra yapılmasında fayda var
11:25İstinaf, Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği manevi tazminatı 56 bin liradan 290 bin liraya çıkardı
11:12Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz
11:06Türksat 5B için geri sayım başladı
10:55Sütte fiyat artışı raflara yansımaya başladı
10:55Belaruslu heyet: Rusya ile birleşmek Kırım için faydalı oldu
10:38Taksicilerin İBB'ye açtığı dava reddedildi
10:38İstanbul'da bir kadın, tartıştığı eşini bıçakladı
10:34Barlas: Erdoğan Türkiye'yi düşünürken rakibinin cinsellik içeren hareketini nereye koyacağız?
10:31Almanya'da mahkeme: Evden çalışanların yataktan bilgisayar başına giderken yaralanması iş kazası
10:28ABD'de polis müdahalesinde yaralananlara tazminat ödenecek
10:14Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.85'e yükseldi
10:06Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
10:03Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi
10:00Çinli taykonotlardan uzayda su içme dersi