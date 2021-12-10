https://tr.sputniknews.com/20211210/cinden-yeni-koronavirus-tedavisine-onay-yuksek-riskli-hastalarda-olum-oranini-yuzde-80-azaltti-1051651149.html

Çin’den yeni koronavirüs tedavisine onay: Yüksek riskli hastalarda ölüm oranını yüzde 80 azalttı

Çin’den yeni koronavirüs tedavisine onay: Yüksek riskli hastalarda ölüm oranını yüzde 80 azalttı

Çin, Brii Biosciences tarafından koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı geliştirilen iki antikor kokteyli ile tedavi yöntemini onayladı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T17:40+0300

2021-12-10T17:40+0300

2021-12-10T17:41+0300

koronavirüs

çin

ilaç

koronavirüs

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Çin, Kovid-19’a karşı yeni bir tedavinin geliştirildiğini duyurdu. Çin tıbbi ürünler düzenleyicisi kurum tarafından yapılan açıklamada, Brii Biosciences’ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği iki antikor kokteyli ile tedavinin onaylandığı belirtildi.Brii tarafından yapılan açıklamada, BRII-196/BRII 198 kombinasyonuyla geliştirilen tedavinin faz 3 çalışmalarında yüksek riskli hastalar için hastaneye yatış ve ölüm oranında yüzde 80 azalma sağladığı sonuçlarının elde edildiği kaydedildi.Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nden yapılan açıklamada, ilacın Kovid-19’u hafif ve normal atlatan hastalar, 12-17 yaş arası çocuklar ile hastaneye yatış ve ölüm oranı yüksek hastalar için onaylandığı bildirildi.Brii Mali İşler Müdürü Li Ankang, Omicron mutasyonunun ilaç üzerinde nasıl bir etki göstereceğine ilişkin araştırmanın sürdüğünü ve sonuçların 2 hafta içinde belli olacağını söyledi.İlacın Kovid-19’un önlenmesinde de kullanıldığını ifade eden Ankang, Çin ve ABD dışındaki bölgelerdeki kullanım için potansiyel ortaklarla birlikte çalışılacağını belirtti. Önceliğin Güney Afrika, Brezilya ve Meksika gibi ilacın faz 3 denemelerine başlanmış olan ülkelere verileceği de açıklandı.İlaç onay almadan önce Çin’de yaklaşık 900 hastada kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211206/avrupa-ilac-ajansi-rochenin-gelistirdigi-koronavirus-ilacina-onay-verdi-1051496662.html

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