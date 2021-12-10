https://tr.sputniknews.com/20211210/cinlilerin-gozunde-abd-kulkedisi-misali-ayakkabisini-herkese-giydirmeye-calisiyor-1051664620.html

'Çinlilerin gözünde ABD külkedisi misali ayakkabısını herkese giydirmeye çalışıyor'

'Çinlilerin gözünde ABD külkedisi misali ayakkabısını herkese giydirmeye çalışıyor'

Gökhun Göçmen'e göre ABD'nin 'Demokrasi Zirvesi' müttefikleri ve 'adam edebileceğini' düşündüğü ülkeleri yanına çekme platformu. Çin'in alternatif zirve... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T23:57+0300

2021-12-10T23:57+0300

2021-12-11T04:59+0300

eksen

abd

çin

türkiye

pekin

joe biden

macaristan

demokrasi

sosyalist

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ABD Başkanı Joe Biden, 'demokrasi-otoriterlik' ikiliği iddiasıyla 111 ülkenin davetli olduğu çevrimiçi 'Demokrasi Zirvesi' düzenledi. NATO üyeleri Türkiye ve Macaristan zirvede yer almazken, Washington'un jeostratejik hedefleri doğrultusunda seçildiği anlaşılan davetliler listesinde Batılı STK'ların kırık not verdiği ülkelerin bulunması, çifte standart eleştirilerini beraberinde getirdi.Biden, zirve konuşmasında dünyanın 'küresel özgürlüğün gücünü genişletmek, nüfuz ihraç etmek ve baskıyı haklı çıkarmak isteyen otokratların tehdidi altında olduğunu' öne sürdü. ABD yönetimi, 2022'de yüzyüze ikinci zirve yapma planı eşliğinde 'adil seçimi, yolsuzlukla mücadele, demokratik reformcuların yanında yer alma, teknolojiyi teşvik ve basın özgürlüğünü desteklemeyi içeren 'Demokratik Yenilenme Girişimi' kapsamında yarım milyon dolara bütçe açıkladı.Biden'ın 'Demokrasi Zirvesinin', ABD'nin savaş suçları dahil kirli çamaşırlarını ortaya seren yayıncılığıyla dünyada dijital gazeteciliğin öncüsü Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Britanya Yüksek Mahkemesi tarafından ABD'ye iadesi kararına denk gelmesi dikkat çekti.Rusya ve Çin, 'demokrasi zirvesini' ABD'nin dünyada çatışma ve anlaşmazlıkları alevlendirecek yeni 'Soğuk Savaş' girişimi olarak eleştiriyor. Özellikle Pekin yönetiminden art arda rapor ve açıklamalar gelmesi dikkat çekti.Biden'ın 'demokrasi zirvesi', dünyadan tepkiler ve Çin'in yoğunlaşan eleştirilerini gazeteci ve yazar Gökhun Göçmen ile konuştuk.‘Rusya ve Çin ortak perspektifte, ABD'nin konuyu istismar ettiğini düşünüyorlar'Gökhun Göçmen, Biden'ın girişiminin Çin'de en önemli başlıklardan birisi haline geldiğini söylerken, Çinlilerin de eş zamanlı olarak 'demokrasi ve insan hakları zirvesi' düzenlediğini anımsattı. Göçmen, Rusya ve Çin'in ortak perspektifine dikkat çekerken, iki ülkenin de ABD'nin meseleyi jeopolitik çıkarları için istismar ettiği ve devasa dünya coğrafyasında ülkerin Amerikan parametresiyle yargılanamayacağı görüşünde olduğunu vurguladı:'ABD’nin müttefikleri ve ‘adam edebileceğini’ düşündüğü ülkeleri yanına çekme platformu'Göçmen, 'demokrasi zirvesinin' davetlilerinin tutarsızlıklarına dikkat çekti. ABD'nin kendi standartları açısından bile demokrasi endeksinde çok düşük puana sahip ülkelerin davet edildiğini anımsatan Göçmen, olayın demokrasi adına değil ABD'nin müttefikleri ve 'adam edebileceğini' düşündükleri ülkeleri yanına çekme platformu tesisini hedeflediğini vurguladı:‘Türkiye ve Macaristan bu zirvede yer almadı, demek ki Washington çoktan umudunu kesmiş'Davetliler arasında NATO müttefikleri Türkiye ve Macaristan'ın yer almamasının ABD’nin iki ülkeden 'ümidini' kesmesine yoran Göçmen, bu durumun ittifakların kaygan olduğu bir kamplaşma dönemine işaret ettiğini belirtti. Göçmen, Pakistan'ın davetli olmasına rağmen zirveye katılmamasının ise hangi yöne kaydığının göstergesi olduğu görüşünde:‘Çin’de Batı demokrasisinden farklı olarak en tabandan katılım modeli uygulanıyor'Demokrasiden halkın yönetime katılabildiği ve karar alma süreçlerini etkilediği bir araç anlaşılıyorsa, Çin'de sosyalist bir demokrasi kültürü bulunduğunu söylemek gerektiği görüşündeki Göçmen, Batılılardan farklı olarak bunun 'kılcal demokrasi' diye anıldığını aktardı. Göçmen, Çinlilerin festival gibi yahut birkaç yılda bir sandıkta oy atılarak işletilen bir 'sandık demokrasisi' yerine tabandan katılımı benimsediklerini söyledi. Göçmen, ABD ve Avrupa'da ise siyaseti şekillendirenlerin inanlar değil lobi grupları olduğu görüşünün Çin basınında sıkça anıldığını da belirtti:'ABD külkedisi misali ayakkabısını herkese giydirmeye çalışıyor'Çin'de bu konuda çizilen külkedisi atfıyla çizilen karikatürü aktaran Göçmen, ABD'nin elinde bulunan ve kendisine ait ayakkabıyı herkese uydurmaya kalkıştığı eleştirisinin işlendiğini belirtti:‘Çin’in ekonomik modeli birçok noktadan Türkiye açısından uygulanabilir değil'Göçmen, ekonomik krizdeki Türkiye için 'Çin modeli' tartışmalarını da değerlendirdi. Çin'in reform ve dışa açılma ile kalkınıp birikim yarattığını anımsatan Göçmen, ekonomi modelinde artık orta sınıfı güçlendirme aşamasına geçtiğini belirtti. Göçmen'e göre, birçok noktada Çin modeli Türkiye için uygulanabilir değil:

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pekin

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, çin, türkiye, pekin, joe biden, macaristan, demokrasi, sosyalist