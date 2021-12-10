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Demirtaş'tan Erdoğan'a miting çağrısı: Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın, var mısın?
Demirtaş'tan Erdoğan'a miting çağrısı: Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın, var mısın?
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için söylediği "cezaevinde miting yap" sözlerine yanıt verdi... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T01:56+0300
2021-12-10T01:56+0300
politika
recep tayyip erdoğan
selahattin demirtaş
ak parti
hdp
yenikapı
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Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demirtaş, HDP'nin meydanlarda olduğunu belirterek Erdoğan'a "İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm inkanlarıyla aynı meydana çık" sözleriyle seslendi.Demirtaş paylaşımında şunları ifade etti:Demirtaş, daha önce tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nden muhalefet partilerine ortak mitingler yapma çağrısında bulunmuştu.Erdoğan ise Demirtaş'a şu sözlerle cevap vermişti:
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recep tayyip erdoğan, selahattin demirtaş, ak parti, hdp, yenikapı, miting

Demirtaş'tan Erdoğan'a miting çağrısı: Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın, var mısın?

01:56 10.12.2021
© AFP 2021Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için söylediği "cezaevinde miting yap" sözlerine yanıt verdi. Demirtaş, "Çok istiyorsan haydi. İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın, var mısın?" dedi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demirtaş, HDP'nin meydanlarda olduğunu belirterek Erdoğan'a "İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm inkanlarıyla aynı meydana çık" sözleriyle seslendi.
Demirtaş paylaşımında şunları ifade etti:

"Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda. Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?"

Demirtaş, daha önce tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nden muhalefet partilerine ortak mitingler yapma çağrısında bulunmuştu.
Erdoğan ise Demirtaş'a şu sözlerle cevap vermişti:
"Diğer taraftan Edirne'de cezaevindeki zat bunlara diyor ki 'Bir araya gelin, birlikte mitingler yapın.' Bunu söyleyeceğine sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı? Biz tabii bunlarla muhatap olacak durumda değiliz. Böyle bir derdimiz yok. Eğer hala bunlar oradan idare ediliyorsa, benim milletimin özellikle bu konudaki tavrı çok açık, net ortaya çıkacaktır ve ortadadır. Milletim teröristlere veya terörizme asla taviz vermeyecektir.""Diğer taraftan Edirne'de cezaevindeki zat bunlara diyor ki 'Bir araya gelin, birlikte mitingler yapın.' Bunu söyleyeceğine sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı? Biz tabii bunlarla muhatap olacak durumda değiliz. Böyle bir derdimiz yok. Eğer hala bunlar oradan idare ediliyorsa, benim milletimin özellikle bu konudaki tavrı çok açık, net ortaya çıkacaktır ve ortadadır. Milletim teröristlere veya terörizme asla taviz vermeyecektir."
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