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Diyarbakır ve Bingöl'de şüpheli kadın ölümleri: 'İntihar denilerek dosyalar kapatılmak isteniyor'
Diyarbakır ve Bingöl'de şüpheli kadın ölümleri: 'İntihar denilerek dosyalar kapatılmak isteniyor'
Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, son günlerde Diyarbakır ve Bingöl’de yaşanan kadın ölümlerinin şüpheli olduğunu belirterek, “Birçok cinayete intihar süsü... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T15:26+0300
2021-12-10T15:31+0300
görüş
diyarbakır
bingöl
kadın cinayetleri
intihar
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Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, son dönemde Diyarbakır ve Bingöl’de yaşanan kadın ölümlerine dikkat çekti. Konu ile ilgili yaptığı açıklamada kadın ölümlerinin şüpheli olduğunu belirten Şiddetle Mücadele Ağı, intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın, LGBTİ+ ölümlerinin sayısında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti.Açıklamada, “Türkiye geneli açıklanan birçok veride şüpheli ölümlerin cinayet sayılarıyla aynı düzeyde yaşandığı görülmektedir. Birçok cinayete intihar süsü verilmesinin yanında şüpheli ölümlerin bir kısmının intihara sürüklenme şeklinde yaşandığı aşikardır” denildi.‘Açığa çıkarılmalı’Yaşanan ölümlerin her geçen gün arttığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:‘Şüpheli ölümler yaşandı ve soruşturma kriterlerine uyulmadı’Diyarbakır’da yaşanan bazı şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: ‘Bingöl öğrenci yurdunda Şifanur adlı öğrenci, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi’Bingöl merkezde KYK'ya bağlı Pir Ali Kız Öğrenci Yurdunda Şifanur isimli bir kadın öğrencinin yaşamını yitirmesine dikkat çekilen açıklamada “Şifanur isimli bir kadın öğrenci şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş ve soruşturma intihar olarak yürütülmektedir. Diyarbakır merkezde bir erkek ailesine dönük silahlı saldırılarda bulunmuş ve bir çocuğunu katletmiş, eşi ve diğer çocuklarını ağır yaralamıştır” ifadeleri yer aldı.‘Bakanlık ve Diyarbakır-Bingöl Valiliği’nden açıklama bekliyoruz’Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, DAKAH-DER, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, İHD Diyarbakır Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, ÖHD Kadın Komisyonu, Rosa Kadın Derneği, SHU-DER Diyarbakır, Diyarbakır Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, TMMOB İl Kadın Kurulu gibi kurumlardan oluşuyor.
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diyarbakır, bingöl, kadın cinayetleri, intihar

Diyarbakır ve Bingöl'de şüpheli kadın ölümleri: 'İntihar denilerek dosyalar kapatılmak isteniyor'

15:26 10.12.2021 (güncellendi: 15:31 10.12.2021)
© Sputnik / Sertaç KayarŞiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto
Şiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar
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Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, son günlerde Diyarbakır ve Bingöl’de yaşanan kadın ölümlerinin şüpheli olduğunu belirterek, “Birçok cinayete intihar süsü verilmesinin yanında şüpheli ölümlerin bir kısmının intihara sürüklenme şeklinde yaşandığı aşikardır. İntihar denilerek dosyalar hızlıca kapatılmak isteniyor” dedi.
Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, son dönemde Diyarbakır ve Bingöl’de yaşanan kadın ölümlerine dikkat çekti. Konu ile ilgili yaptığı açıklamada kadın ölümlerinin şüpheli olduğunu belirten Şiddetle Mücadele Ağı, intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın, LGBTİ+ ölümlerinin sayısında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti.
Açıklamada, “Türkiye geneli açıklanan birçok veride şüpheli ölümlerin cinayet sayılarıyla aynı düzeyde yaşandığı görülmektedir. Birçok cinayete intihar süsü verilmesinin yanında şüpheli ölümlerin bir kısmının intihara sürüklenme şeklinde yaşandığı aşikardır” denildi.

‘Açığa çıkarılmalı’

Yaşanan ölümlerin her geçen gün arttığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:
“Sayı her geçen gün artmasına rağmen adli süreçlerde olaylara gerekli şüphe ve hassasiyetle yaklaşılmadığını ve intihar denilerek dosyaların hızlıca kapatılmak istendiğini ise kaygıyla gözlemliyoruz. Yaşam hakkını korumak ve suç ortaya çıktıktan sonra etkin soruşturma yürütmek devletin birincil yükümlülüklerindendir. İstanbul Sözleşmesi’nde buna ilişkin düzenlemeler içermektedir. Buna göre her şüpheli kadın, LGBTİ+ ölümünün cinayet olma ihtimali üzerinde hassasiyetle durulmalı ve bu sayede gerçeğin açığa çıkartılarak suçun cezasız kalmasının önüne geçilmelidir. Etkili ve hızlı soruşturmalar ile Kadın, LGBTİ+’ların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza ile mi öldükleri, yoksa toplumsal cinsiyet temelli öldürülüp öldürülmediği, intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekmektedir.”

‘Şüpheli ölümler yaşandı ve soruşturma kriterlerine uyulmadı’

Diyarbakır’da yaşanan bazı şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
“Diyarbakır ve Bingöl ilinde son birkaç günde şüpheli ölümlerin yaşandığını ve belirtilen soruşturma kriterlerine uyulmadığını belirtmek isteriz. Diyarbakır ve Siverek karayolu üzerinde durdurulan araçta bir kadın şüpheli olarak öldürülmüş şekilde bulunmuş ve yanında bulunan boşanmış olduğu erkek tarafından 'kadının intihar ettiği' şeklinde beyanları olmuştur. Diyarbakır merkezde Berfin Kılavuz isimli kadının intihar ettiği ve yaptığımız araştırmada intihara sürüklendiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.”

‘Bingöl öğrenci yurdunda Şifanur adlı öğrenci, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi’

Bingöl merkezde KYK'ya bağlı Pir Ali Kız Öğrenci Yurdunda Şifanur isimli bir kadın öğrencinin yaşamını yitirmesine dikkat çekilen açıklamada “Şifanur isimli bir kadın öğrenci şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş ve soruşturma intihar olarak yürütülmektedir. Diyarbakır merkezde bir erkek ailesine dönük silahlı saldırılarda bulunmuş ve bir çocuğunu katletmiş, eşi ve diğer çocuklarını ağır yaralamıştır” ifadeleri yer aldı.

‘Bakanlık ve Diyarbakır-Bingöl Valiliği’nden açıklama bekliyoruz’

Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:
“Hem basına yansıyan hem de tarafımızca bilgi edinilen tüm şüpheli ölümlere ilişkin İçişleri Bakanlığından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ve Diyarbakır-Bingöl Valiliği’nden açıklama beklediğimizi bildiriyoruz. Meydana gelen bu şüpheli ölümlere ilişkin soruşturma süreçlerini takip edeceğimizi ve bu hususların aydınlığa kavuşması için gerekli araştırmayı titizlikle sürdürdüğümüzü kamuoyu ile paylaşıyoruz.”
Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, DAKAH-DER, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, İHD Diyarbakır Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, ÖHD Kadın Komisyonu, Rosa Kadın Derneği, SHU-DER Diyarbakır, Diyarbakır Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, TMMOB İl Kadın Kurulu gibi kurumlardan oluşuyor.
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