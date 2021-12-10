https://tr.sputniknews.com/20211210/diyarbakir-ve-bingolde-supheli-kadin-olumleri-intihar-denilerek-dosyalar-kapatilmak-isteniyor-1051645035.html

Diyarbakır ve Bingöl'de şüpheli kadın ölümleri: 'İntihar denilerek dosyalar kapatılmak isteniyor'

Diyarbakır ve Bingöl'de şüpheli kadın ölümleri: 'İntihar denilerek dosyalar kapatılmak isteniyor'

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, son günlerde Diyarbakır ve Bingöl’de yaşanan kadın ölümlerinin şüpheli olduğunu belirterek, “Birçok cinayete intihar süsü... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T15:26+0300

2021-12-10T15:26+0300

2021-12-10T15:31+0300

görüş

diyarbakır

bingöl

kadın cinayetleri

intihar

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Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, son dönemde Diyarbakır ve Bingöl’de yaşanan kadın ölümlerine dikkat çekti. Konu ile ilgili yaptığı açıklamada kadın ölümlerinin şüpheli olduğunu belirten Şiddetle Mücadele Ağı, intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın, LGBTİ+ ölümlerinin sayısında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti.Açıklamada, “Türkiye geneli açıklanan birçok veride şüpheli ölümlerin cinayet sayılarıyla aynı düzeyde yaşandığı görülmektedir. Birçok cinayete intihar süsü verilmesinin yanında şüpheli ölümlerin bir kısmının intihara sürüklenme şeklinde yaşandığı aşikardır” denildi.‘Açığa çıkarılmalı’Yaşanan ölümlerin her geçen gün arttığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:‘Şüpheli ölümler yaşandı ve soruşturma kriterlerine uyulmadı’Diyarbakır’da yaşanan bazı şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: ‘Bingöl öğrenci yurdunda Şifanur adlı öğrenci, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi’Bingöl merkezde KYK'ya bağlı Pir Ali Kız Öğrenci Yurdunda Şifanur isimli bir kadın öğrencinin yaşamını yitirmesine dikkat çekilen açıklamada “Şifanur isimli bir kadın öğrenci şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş ve soruşturma intihar olarak yürütülmektedir. Diyarbakır merkezde bir erkek ailesine dönük silahlı saldırılarda bulunmuş ve bir çocuğunu katletmiş, eşi ve diğer çocuklarını ağır yaralamıştır” ifadeleri yer aldı.‘Bakanlık ve Diyarbakır-Bingöl Valiliği’nden açıklama bekliyoruz’Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, DAKAH-DER, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, İHD Diyarbakır Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, ÖHD Kadın Komisyonu, Rosa Kadın Derneği, SHU-DER Diyarbakır, Diyarbakır Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, TMMOB İl Kadın Kurulu gibi kurumlardan oluşuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211125/diyarbakirda-25-kasim-kadin-yuruyusunde-tencere-tava-gerginligi-1051157429.html

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, bingöl, kadın cinayetleri, intihar