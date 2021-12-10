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https://tr.sputniknews.com/20211210/dolardan-yeni-rekor-1051641202.html
Dolardan yeni rekor: 13.90'ı aştı
Dolardan yeni rekor: 13.90'ı aştı
Hafta boyunca tarihi zirvesinin altında seyreden dolar/TL, haftanın son işlem gününde 13.95’in üzerini gördü. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T13:25+0300
2021-12-10T13:26+0300
ekonomi
euro
dolar
dolar/tl
euro/tl
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Hafta başından bu yana tarihi zirvesine yakın seviyelerde seyreden dolar, güne 13,79 liradan yatay seyirle başladı. Ancak daha sonra yükselişe geçerek 13,9542 seviyesini gördü ve rekor seviyesini aştı. TL üzerindeki baskıda bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak enflasyon verisi etkili olduğu belirtiliyor.Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın dolara müdahalede bulunup bulunmayacağına çevrilirken, 13.01 itibariyle 13,92 seviyesine geri çekildi. Euro ise rekorunu 15,75 seviyesine taşırken, saat 13.01 itibariyle 15,71'den fiyatlanıyor.Geçen hafta çarşamba ve cuma günler doların 14 liraya yaklaşmasının ardından Merkez Bankası döviz satışı yaparak müdahalede bulunmuştu.Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken, Bakan Nureddin Nebati konuşmasında likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit rezervi tutulması politikasına devam ettiklerini söyledi.Nebati ayrıca, tüm adımları serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacaklarını da kaydetti.Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de, Türkiye'de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25'i aşabileceğini belirtirken, Aralık'ta olası bir yeni faiz indiriminin enflasyon tahmininin üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.TCMB'nin bir sonraki para politikası toplantısı 16 Aralık'ta yapılacak.
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euro, dolar, dolar/tl, euro/tl

Dolardan yeni rekor: 13.90'ı aştı

13:25 10.12.2021 (güncellendi: 13:26 10.12.2021)
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Hafta boyunca tarihi zirvesinin altında seyreden dolar/TL, haftanın son işlem gününde 13.95’in üzerini gördü.
Hafta başından bu yana tarihi zirvesine yakın seviyelerde seyreden dolar, güne 13,79 liradan yatay seyirle başladı. Ancak daha sonra yükselişe geçerek 13,9542 seviyesini gördü ve rekor seviyesini aştı. TL üzerindeki baskıda bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak enflasyon verisi etkili olduğu belirtiliyor.
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın dolara müdahalede bulunup bulunmayacağına çevrilirken, 13.01 itibariyle 13,92 seviyesine geri çekildi. Euro ise rekorunu 15,75 seviyesine taşırken, saat 13.01 itibariyle 15,71'den fiyatlanıyor.
Geçen hafta çarşamba ve cuma günler doların 14 liraya yaklaşmasının ardından Merkez Bankası döviz satışı yaparak müdahalede bulunmuştu.
Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken, Bakan Nureddin Nebati konuşmasında likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit rezervi tutulması politikasına devam ettiklerini söyledi.
Nebati ayrıca, tüm adımları serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacaklarını da kaydetti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de, Türkiye'de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25'i aşabileceğini belirtirken, Aralık'ta olası bir yeni faiz indiriminin enflasyon tahmininin üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.
TCMB'nin bir sonraki para politikası toplantısı 16 Aralık'ta yapılacak.
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