https://tr.sputniknews.com/20211210/dtso-sektorun-en-onemli-malzemelerinin-fiyati-son-18-ayda-yuzde-250-artti-1051641726.html

DTSO: Sektörün en önemli malzemelerinin fiyatı son 18 ayda yüzde 250 arttı

DTSO: Sektörün en önemli malzemelerinin fiyatı son 18 ayda yüzde 250 arttı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "İnşaat malzemeleri fiyatlarında kur artışı ile izah edilemeyecek spekülatif artışlar yaşanmaya... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T13:32+0300

2021-12-10T13:32+0300

2021-12-10T13:35+0300

ekonomi

inşaat

diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso)

mehmet kaya

ekonomi

çimento

alüminyum

dtso

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, inşaat sektöründe yaşanan ekonomik kriz ile ilgili bir yazı paylaştı."Son zamanlarda inşaat malzemeleri fiyatlarında kur artışı ile izah edilemeyecek spekülatif artışlar yaşanmaya başlamıştır" diyen Kaya sözlerine şu şekilde devam etti:'Ödemesi peşin yapılmış malzemelerin teslimatı bile yapılmamaktadır'Üretici, tedarikçi ve yüklenici arasındaki anlaşmalarda tek taraflı fesih yapıldığını dile getiren Kaya, sözlerini şu şekilde sürsürdü:'Kamu ihalelerinin üstlenici firmaları fiyat farkı ve fesih hakkı talep etmekte' İlerleyen süreçte iflas eden firmaların aratacağı endişesini dile getiren Kaya, "Aynı durum TOKİ ve diğer inşaat işlerinde de karşımıza çıkacak, fiyat artışı ile baş edemeyen üstlenici firmalar iflas edecek, yüzlerce proje yarım kalacaktır. Bu da başta konut açığı olmak üzere, ulaşım, iletişim ve daha birçok alt ve üst yapı ihtiyaçlarının aksamasına neden olabilecektir. Öte yandan kurdaki artış nedeniyle nitelikli işgücü yurt dışına yönelmekte, bu da inşaat sektöründe nitelikli işgücü açığına, yapılan işlerin kalitesinde düşüşlere neden olmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında; Demir, çimento, alçı ve hazır beton gibi ana kalemlerdeki spekülatif fiyat artışlarına karşı gerekli önlemlerin alınması, TOKİ, YİKOB ve diğer kamu kurumlarının inşaat işlerini yapmakta olan üstlenici firmalara malzeme fiyatlarındaki artış oranı kadar fiyat farkının ödenmesi, Kamu ihalelerinin üstlenici firmalarına cezai müeyyide uygulanmadan tasfiye kararı, fiyat farkı ve/veya devir hakkı tanınması, Üretici firmaların stokçuluk yapmaları önlenerek, tedarikçi ve nihai tüketici durumundaki firmaların malzeme taleplerinin hemen karşılanması için ilgili kurumlar gerekli tedbirlerin alması, İvedi bir kararnameyle yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçecek tedbirlerin alınması, fiyat farkından kaynaklı olarak taahhüdünü yerine getiremeyen firmaların cezai müeyyidelerle karşılaşmalarının önlenmesi, Hususlarında gerekli yasal mevzuatların hayata geçirilmesi ülkemiz ekonomik kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.Açıklamada bazı inşaat malzemelerinin fiyat artışı da ortaya kondu.

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2021

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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inşaat, diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso), mehmet kaya, ekonomi, çimento, alüminyum, dtso