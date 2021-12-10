Dünyada yaklaşık 200 milyon doz Sputnik V aşısı kullanıldı

Koronavirüs ve başka bulaşıcı hastalıklarla mücadele konulu İkinci Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı çerçevesindeki oturumda konuşma yapan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Denis Logunov, “Şu anda Sputnik V aşısı dünyada 71 ülkede tescil edilmiş durumda. Son verilere göre yaklaşık 200 milyon doz kullanıldı” ifadelerini kullandı. Logunov, Sputnik V aşısı ile ilgili dünyanın dört bir yanında büyük çapta araştırmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirilen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi. Aşının tescil edildiği ülkelerin toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül ediyor.
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Logunov, dünyada yaklaşık 200 milyon doz Sputnik V aşısının kullanıldığını söyledi.
Koronavirüs ve başka bulaşıcı hastalıklarla mücadele konulu İkinci Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı çerçevesindeki oturumda konuşma yapan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Denis Logunov, “Şu anda Sputnik V aşısı dünyada 71 ülkede tescil edilmiş durumda. Son verilere göre yaklaşık 200 milyon doz kullanıldı” ifadelerini kullandı.
Logunov, Sputnik V aşısı ile ilgili dünyanın dört bir yanında büyük çapta araştırmalar gerçekleştirildiğini ifade etti.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirilen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi. Aşının tescil edildiği ülkelerin toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül ediyor.