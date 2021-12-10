https://tr.sputniknews.com/20211210/dunyada-yaklasik-200-milyon-doz-sputnik-v-asisi-kullanildi--1051639701.html

Dünyada yaklaşık 200 milyon doz Sputnik V aşısı kullanıldı

Dünyada yaklaşık 200 milyon doz Sputnik V aşısı kullanıldı

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Logunov, dünyada yaklaşık 200 milyon doz Sputnik V aşısının... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T12:46+0300

2021-12-10T12:46+0300

2021-12-10T12:46+0300

rusya

sputnik v

denis logunov

gamaleya araştırma merkezi

aşı

koronavirüs

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Koronavirüs ve başka bulaşıcı hastalıklarla mücadele konulu İkinci Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı çerçevesindeki oturumda konuşma yapan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Denis Logunov, “Şu anda Sputnik V aşısı dünyada 71 ülkede tescil edilmiş durumda. Son verilere göre yaklaşık 200 milyon doz kullanıldı” ifadelerini kullandı. Logunov, Sputnik V aşısı ile ilgili dünyanın dört bir yanında büyük çapta araştırmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirilen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi. Aşının tescil edildiği ülkelerin toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül ediyor.

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rusya, sputnik v, denis logunov, gamaleya araştırma merkezi, aşı, koronavirüs