Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211210/dunyanin-en-guclu-kadinlari-2021-listesinde-2-turk-1051631191.html
Dünyanın en güçlü kadınları 2021 listesinde 2 Türk
Dünyanın en güçlü kadınları 2021 listesinde 2 Türk
Bilim insanı Özlem Türeci ve iş insanı Güler Sabancı, Forbes'un her yıl dünyanın en güçlü kadınlarını sıraladığı listede yer aldı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T03:07+0300
2021-12-10T03:09+0300
yaşam
forbes
güler sabancı
kadınlar
liste
özlem türeci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1044439613_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_a1ab775dd1e53653ee4361766e725b03.jpg
Dünyanın 'en güçlü' kadınlarının sıralandığı uluslararası listeye Türk bilim insanı Özlem Türeci ve iş insanı Güler Sabancı adını yazdırdı.Forbes dergisinin 18 yıldır yayınladığı 'Dünyanın en güçlü kadınları' listesinde bu yıl 40 CEO ve 19 ülke lideri yer alırken listenin ilk sırasındaki isim de çok uzun bir aradan sonra değişti.Listede yer alan 2 Türk isim, Kovid-19 aşısını geliştiren isimlerden olan ve BioNTech kurucularından bilim insanı Özlem Türeci ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu.Türeci listede 48. sırada yer alırken Sabancı, listeye 77. sıradan girdi.Türeci'nin eşi bilim insanı Uğur Şahin'den de bahseden Forbes, "Batı Almanya’da Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Türeci’nin kaderi bilim ve sağlık alanında bir kariyerdi: Annesi biyolog ve babası cerrahtı" diye yazdı.Öte yandan Güler Sabancı’nın Türkiye’nin en büyük gruplarından Sabancı Holding’i yöneten ilk kadın olduğunu vurgulayan Forbes, Güler Sabancı’nın Sabancı Üniversitesi’nin kurucu başkanı ve Sabancı Vakfı’nın da başkanı olduğunu hatırlattı.Forbes dergisi listede yer alabilme koşullarıyla ilgili olarak, "Sadece paraya veya güçlü bir konuma sahip olmak yeterli değil. Bir kişi servetiyle, duruşuyla veya bulunduğu konumda ‘bir şeyler yapıyor’ olmalı" notunu düştü.
https://tr.sputniknews.com/20211117/ozlem-tureci-ve-ugur-sahine-bir-odul-daha-1050908137.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1044439613_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_91670a8ea92a49e94743f414f98af0a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
forbes, güler sabancı, kadınlar, liste, özlem türeci

Dünyanın en güçlü kadınları 2021 listesinde 2 Türk

03:07 10.12.2021 (güncellendi: 03:09 10.12.2021)
© AP Photo / Michael SohnÖzlem Türeci
Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Michael Sohn
Abone ol
Bilim insanı Özlem Türeci ve iş insanı Güler Sabancı, Forbes'un her yıl dünyanın en güçlü kadınlarını sıraladığı listede yer aldı.
Dünyanın 'en güçlü' kadınlarının sıralandığı uluslararası listeye Türk bilim insanı Özlem Türeci ve iş insanı Güler Sabancı adını yazdırdı.
Forbes dergisinin 18 yıldır yayınladığı 'Dünyanın en güçlü kadınları' listesinde bu yıl 40 CEO ve 19 ülke lideri yer alırken listenin ilk sırasındaki isim de çok uzun bir aradan sonra değişti.
Listede yer alan 2 Türk isim, Kovid-19 aşısını geliştiren isimlerden olan ve BioNTech kurucularından bilim insanı Özlem Türeci ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu.
Türeci listede 48. sırada yer alırken Sabancı, listeye 77. sıradan girdi.
Türeci'nin eşi bilim insanı Uğur Şahin'den de bahseden Forbes, "Batı Almanya’da Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Türeci’nin kaderi bilim ve sağlık alanında bir kariyerdi: Annesi biyolog ve babası cerrahtı" diye yazdı.
Öte yandan Güler Sabancı’nın Türkiye’nin en büyük gruplarından Sabancı Holding’i yöneten ilk kadın olduğunu vurgulayan Forbes, Güler Sabancı’nın Sabancı Üniversitesi’nin kurucu başkanı ve Sabancı Vakfı’nın da başkanı olduğunu hatırlattı.
Forbes dergisi listede yer alabilme koşullarıyla ilgili olarak, "Sadece paraya veya güçlü bir konuma sahip olmak yeterli değil. Bir kişi servetiyle, duruşuyla veya bulunduğu konumda ‘bir şeyler yapıyor’ olmalı" notunu düştü.
Uğur Şahin - Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
DÜNYA
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e bir ödül daha
17 Kasım, 22:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:23Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti
04:08Rusya’da ilk Arktik karbon test sahası Yamal Yarımadası’nda önümüzdeki yıl faaliyete geçecek
03:57'Gerçekten acıtıyor': Rapçi Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında konuştu
03:32ABD'de temyiz mahkemesi, Trump'ın Kongre baskını kayıtlarının açıklanmasına karar verdi
03:07Dünyanın en güçlü kadınları 2021 listesinde 2 Türk
03:01Sivas'ta cadde ortasında eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
02:42İsrail'in Suriye’nin Lazkiye bölgesine yönelik saldırılarına Rus Dışişleri’nden kınama
02:38ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık savunma sistemleri satış sözleşmesi
02:33Rusya: Gürcistan, Güney Kafkasya işbirliği görüşmesine daveti reddetti
02:04Avusturya'da aşı zorunluluğu için yasa tasarısı
01:56Demirtaş'tan Erdoğan'a miting çağrısı: Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın, var mısın?
01:48Burak Elmas: Türkiye için mücadele ediyoruz, Türkiye için bu puanları aldık
01:34Ukrayna, AGİT heyetinin ziyareti sırasında Donbass'a ateş açtı: 'AGİT, Kiev'in ihlaline tanık oldu'
01:30Fatih Terim: Neye ihtiyacımız varsa onu aldık, hiç mağlup olmadık, deplasmanda hiç gol yemedik
01:09Köpeğe kötü muameleye adli işlem: Bir kişi ezmeye çalıştı, bir kişi dubayla saldırdı
00:59Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı
00:57Zelenskiy ile Biden, Donbass'ı görüştü
00:55Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda
00:45Bakan Soylu duyurdu: 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı
00:32Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı’ndan AB ve ABD'ye çağrı: Ukrayna'yı yatıştırın